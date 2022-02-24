Без блэкаутов: эксперт прокомментировал работу украинской энергосистемы

Специалист рассказал Фокусу, что тестовое подключение к ЕС могут продлить, учитывая ситуацию с безопасностью.

Тестирование энергосистемы Украины в изолированном режиме происходит очень вовремя. Об этом директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал Фокусу.

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"Сейчас украинская энергосистема работает в синхронном режиме с Евросоюзом. Мы полностью отсоединены от объединенной системы России, Беларуси и Казахстана. Все пока что в норме, поддерживается частота 50 Гц. Я думаю, очень хорошо, что мы подготовились к этому – в этих условиях это очень вовремя", – сказал Омельченко.

Он допускает мысль, что тестовое подключение к ЕС могут продлить, учитывая ситуацию с безопасностью.

"Возможно, Европейский Союз пойдет нам навстречу, и мы сможем держать эту систему в синхронизированном режиме с ЕС на протяжении всей этой агрессии, пока она не завершится", – отметил эксперт.

Эксперт уверен, что украинская энергосистема может выдержать работу и в полностью самостоятельном режиме, без подключения к России, Беларуси, или же Европейскому Союзу.

Омельченко в целом раскритиковал импорт электроэнергии из Беларуси: "Я считаю, что электроэнергия из Беларуси вообще не нужна Украине. Такие поставки, во-первых, были не нужны, а во-вторых, были вредны, потому что у нас было достаточно незадействованных мощностей. Мы почему-то забирали деньги у своих энергетиков, своих атомных станций и тепловиков – и отдавали Беларуси".

Напомним, в конце февраля Украина планировала на 72 часа отключиться от энергетической системы России и Беларуси, это необходимо, чтобы подключиться к западноевропейской энергосистеме. Полная синхронизация украинской энергосистемы с европейской сетью передачи электроэнергии ENTSO-E запланирована на 2023 год.