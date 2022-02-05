Украина на 72 часа отключится от энергосистем России и Беларуси в феврале, — Welt

Спустя несколько месяцев планируется подключение к западноевропейской системе.

В конце февраля Украина проведет тестовое отключение от энергетической системы России и Беларуси сроком на 72 часа. Об этом пишет немецкой издание Welt.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

По данным СМИ, Украина планирует на трое суток перевести электроснабжение в "островной режим", чтобы протестировать блоки электростанций. Welt подчеркивает, что для этого украинцам понадобится помощь России. Спустя несколько месяцев планируется также включение в западноевропейскую энергетическую сеть.

"Символизм, присущий физическому отделению от российской энергетической сети, огромен. Вероятно, многие сторонники жесткой линии в Москве посчитают электросвязь Украины с Западом оскорблением, если Киев буквально перекрывает российскую энергосистему в тот момент, когда существует острая угроза войны", — отмечается в материале.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Welt, украинские власти предусматривают два тестовых отключения от энергостистемы, первое из них намечено на 24-26 февраля, а второе — на лето. Российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщал, что согласен сотрудничать с Украиной для отключения, а после тестирования специалисты проведут синхронизацию с системами России и Белоруссии. В "Укрэнерго" заявили, что если после тестов обратно подключиться к сети не удастся, но украинская система способна изолированно работать в течение долгого времени.

Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге:

"Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским Союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об отключении от энергосистем России и Беларуси в феврале. Как заявил глава Кабмина, "Укрэнерго" завершила все необходимые испытания для подключение к европейской системе ENTSO-E. Такой шаг уменьшит российской влияние и повысить энергетическую безопасность Украины.

Фокус также разбирался, зачем в Украине запустили все блоки АЭС и какими последствиями это грозит. Эксперты по-разному оценили работу 15 атомных энергоблоков на пониженной мощности, к примеру, Ольга Кошарная считает, что это приведет к износу оборудования.