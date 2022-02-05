Україна на 72 години відключиться від енергосистем Росії та Білорусі у лютому, — Welt

За кілька місяців планується підключення до західноєвропейської системи.

Наприкінці лютого Україна проведе тестове відключення від енергетичної системи Росії та Білорусі терміном на 72 години. Про це пише німецьке видання Welt.

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За даними ЗМІ, Україна планує на три доби перевести електропостачання в "острівний режим", щоб протестувати блоки електростанцій. Welt наголошує, що для цього українцям знадобиться допомога Росії. За кілька місяців планується також включення до західноєвропейської енергетичної мережі.

"Символізм, властивий фізичному відділенню від російської енергетичної мережі, величезний. Ймовірно, багато прихильників жорсткої лінії в Москві вважають електрозв'язок України із Заходом образою, якщо Київ буквально перекриває російську енергосистему в той момент, коли існує гостра загроза війни", — наголошується в матеріалі.

Як пише РИА Новости, посилаючись на Welt, українська влада передбачає два тестові відключення від енергостистеми, перше з них намічено на 24-26 лютого, а друге — на літо. Російський "Системний оператор Єдиної енергетичної системи" повідомляв, що згоден співпрацювати з Україною для відключення, а після тестування фахівці проведуть синхронізацію із системами Росії та Білорусії. В "Укренерго" заявили, що якщо після тестів назад підключитися до мережі не вдасться, але українська система здатна працювати ізольовано протягом тривалого часу.

Радник держсекретаря США з енергетичної безпеки Амос Хохштейн у розмові з урядом ФРН позитивно відгукнувся про цей крок:

"Таким чином Україна рішуче заявляє про своє бажання бути пов'язаною з Європейським Союзом. Я дуже сподіваюся, що інтеграція електроенергетичної системи відбудеться цього року".

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про відключення від енергосистем Росії та Білорусі у лютому. Як заявив глава Кабміну, "Укренерго" завершило всі необхідні випробування для підключення до європейської системи ENTSO-E. Такий крок зменшить російський вплив та підвищить енергетичну безпеку України.

Фокус також знався, навіщо в Україні запустили всі блоки АЕС і якими наслідками це загрожує. Експерти по-різному оцінили роботу 15 атомних енергоблоків на зниженій потужності, наприклад, Ольга Кошарна вважає, що це призведе до зношування обладнання.