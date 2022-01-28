Україна відключиться від енергосистем Росії та Білорусі в лютому — Шмигаль (відео)

За словами прем'єр-міністра, "Укренерго" завершило всі випробування, необхідні для підключення енергосистеми України до європейської системи ENTSO-E.

Україна дотримується лінії повної інтеграції з європейською енергетичною системою, яка дозволить відокремитися від енергосистем Російської Федерації та Білорусі. Це дозволить зменшити вплив Росії як на енергетичну сферу всередині нашої країни, так і на європейські країни, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

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Робота з інтеграції енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E — так званий "енергетичний безвіз" — триває. Крім безпеки, така інтеграція позитивно вплине на стійкість української енергосистеми та посилить ринковий потенціал за рахунок збільшення конкуренції та демонополізації ринку електроенергії, наголосив Шмигаль.

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У грудні 2021 року "Укренерго" внесло до НКРЕКП зміни до кодексу систем передавання енергії, вони необхідні для процесу входження України до ізольованого від Росії та Білорусі режиму. Усі потокові роботи із синхронізації української та європейської енергосистем завершено, й Україна до неї повністю готова.

За словами прем'єр-міністра, в лютому 2022 року заплановано тестову роботу енергосистеми України в ізольованому режимі, під час проходження зимових максимумів навантажень на електромережі. У цей період чекають системні планові випробування енергосистем України та Молдови в складі єдиного блоку.

Випробування пройдуть в ізольованому від країн СНД і балтійських держав режимі, уточнив Шмигаль.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна повністю відмовиться від імпорту російської електроенергії до 2023 року. Наразі, через підключення до колись спільної радянської енергосистеми, Україна змушена закуповувати електроенергію у Білорусі та Росії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прогнозував, що до кінця зими 2022 року "віялькових відключень" електроенергії в Україні не буде.

Водночас, українські лінії енергопередач необхідно модернізувати, інакше це призводитиме до втрат 20 млрд гривень щороку через втрати в мережі з технічних причин.