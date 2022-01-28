Украина отключится от энергосистем России и Беларуси в феврале — Шмыгаль (видео)

По словам премьер-министра, "Укрэнерго" завершила все испытания, необходимые для подключения энергосистемы Украины к европейской системе ENTSO-E.

Украина придерживается линии полной интеграции с европейской энергетической системой, которая даст возможность отделиться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси. Это позволит уменьшить влияние России, как на энергетическую сферу внутри нашей страны, так и на европейские страны, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

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Работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E — так называемый "энергетический безвиз" — продолжается. Помимо безопасности, такая интеграция позитивно повлияет на стойкость украинской энергосистемы и усилит рыночный потенциал за счет увеличения конкуренции и демонополизации рынка электроэнергии, подчеркнул Шмыгаль.

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В декабре 2021 года "Укрэнерго" внесло в НКРЭКУ изменения в кодекс систем передачи энергии, они необходимы для процесса вхождения Украины в изолированный от России и Беларуси режим. Все поточные работы по синхронизации украинской и европейской энергосистем завершены, и Украина к ней полностью готова.

По словам премьер-министра, в феврале 2022 года запланирована тестовая работа энергосистемы Украины в изолированном режиме, во время прохождения зимних максимумов нагрузок на электросети. В этот период предстоят системные плановые испытания энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока.

Испытания пройдут в изолированном от стран СНГ и балтийских государств режиме, уточнил Шмыгаль.

Ранее Фокус сообщал, что Украина полностью откажется от импорта российской электроэнергии до 2023 года. В настоящее время, из-за подключения к некогда общей советской энергосистеме, Украина вынуждена закупать электроэнергию в Беларуси и России.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз о том, что до конца зимы 2022 года "веерных отключений" электроэнергии в Украине не будет.

В то же время, украинские линии энергопередач необходимо модернизировать, иначе это будет приводить к потерям 20 млрд гривен ежегодно из-за потерь в сети по техническим причинам.