Шмыгаль исключает "веерные отключения" электричества из-за похолодания и дефицита угля

Денис Шмыгаль считает, что ситуация под контролем и понижение температуры украинская энергосистема пройдет стабильно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас нет необходимости в веерных отключениях. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"15 января "Энергоатом" запускает один из своих блоков, выводит его из ремонта, буквально через короткое время будет запущен второй блок. Фактически эти параметры дают нам уверенность в том, что мы к веерным отключениям как к механизму сбалансирования энергосистемы, прибегать не должны и не будем", – говорит Шмыгаль.

По словам премьер-министра, сильное похолодание украинская энергосистема выдержит.

"Для этого есть все предпосылки. Единственная сложность, которую сегодня ощущает энергосистема, низкие остатки угля на складах угольных ТЭС. В связи с этим прошли совещания, приняты решения, в случае необходимости, запуск газомазутных блоков, а также переведение угольных блоков на сжигание газа", — рассказал он.

Тепловые станции пополнят запасы угля за счет импорта из Казахстана и из украинских шахт, уверяет Шмыгаль.

"Есть определенная инерционность. Когда склады были забиты, угольные шахты приостановили или сократили добычу, а сейчас начинают возобновлять ее… Смещение ремонтных программ отдельных блоков, в частности атомных, плюс похолодание и увеличение спроса на электроэнергию привели к быстрому, неожиданному использованию угля на складах", – сообщил глава правительства.

Сегодня ранее экс-нардеп Сергей Высоцкий опубликовал письмо с подписью главы правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого на имя и.о. министра энергетики Юрия Витренко, за 12 января, "О получении разрешения на применения графиков ограничения потребления электрической мощности".

В "Укрэнерго" заявляют, что веерных отключений света не будет.

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — подчеркивается в сообщении.

"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, что в Украине повысили тарифы на газ для населения, что повлекло за собой протесты.

Сообщается, что в "зеленой энергетике" Украина накопила долгов перед инвесторами. А ЕБРР заявляет о потере доверия к Украине.