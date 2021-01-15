В "Укрэнерго" разрабатывают план веерных отключений электричества, - документ (обновлено)

Отключать электричество станут из-за дефицита угля на складах ТЭЦ и резких похолоданий в стране.

В период с 14 по 19 января дефицит мощностей может составить 1700 МВт, — сообщает журналист Сергей Высоцкий у себя в Фейсбуке.

В письме, направленного в адрес в.о. Министерства энергетики указывают несколько причин дефицита генерации:

Неоптимальная ремонтная площадка АЭС;

Повышенная аварийность на тепловых электростанциях, по состоянию на 12.01.2020 не работают 10 энергоблоков. Их общая мощность составляет 2640 Мегаватт;

Резкое увеличение уровня потребления электроэнергии в следствии значительного понижения температуры окружающей среды;

Отсутствие необходимых запасов угля на складах электростанций.

Исходя из этого в "Укрэнегро" просят обеспечить использование ограничения потребления электричества (веерных отключений света), в случае необходимости.

Указывается, что веерные отключения электроэнергии возможны в период с 07:00 до 22:00.

[ + – ] Скан документа

По словам журналиста опубликовавшего документ, в сфере энергетики накапливаются кризисные явления. Последний раз веерные отключения были в конце 90-х годов и во время острой фазы войны на Донбассе.

(Обновлено):

В "Укрэнерго" заявляют, что веерных отключений света не будет.

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — подчеркивается в сообщении.

"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, что в Украине повысили тарифы на газ для населения, что повлекло за собой протесты.

Сообщается, что в "зеленой энергетике" Украина накопила долгов перед инвесторами. А ЕБРР заявляет о потере доверия к Украине.