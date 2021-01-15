В "Укрэнерго" разрабатывают план веерных отключений электричества, - документ (обновлено)
Отключать электричество станут из-за дефицита угля на складах ТЭЦ и резких похолоданий в стране.
В период с 14 по 19 января дефицит мощностей может составить 1700 МВт, — сообщает журналист Сергей Высоцкий у себя в Фейсбуке.
В письме, направленного в адрес в.о. Министерства энергетики указывают несколько причин дефицита генерации:
- Неоптимальная ремонтная площадка АЭС;
- Повышенная аварийность на тепловых электростанциях, по состоянию на 12.01.2020 не работают 10 энергоблоков. Их общая мощность составляет 2640 Мегаватт;
- Резкое увеличение уровня потребления электроэнергии в следствии значительного понижения температуры окружающей среды;
- Отсутствие необходимых запасов угля на складах электростанций.
Исходя из этого в "Укрэнегро" просят обеспечить использование ограничения потребления электричества (веерных отключений света), в случае необходимости.
Указывается, что веерные отключения электроэнергии возможны в период с 07:00 до 22:00.
По словам журналиста опубликовавшего документ, в сфере энергетики накапливаются кризисные явления. Последний раз веерные отключения были в конце 90-х годов и во время острой фазы войны на Донбассе.
(Обновлено):
В "Укрэнерго" заявляют, что веерных отключений света не будет.
"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — подчеркивается в сообщении.
"Относительно использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей", — добавили в "Укрэнерго".
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