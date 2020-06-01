Кабмин договорился с владельцами СЭС и ВЭС о снижении "зеленого" тарифа

Кабинет министров подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации, пишет пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 7,5%.

Со своей стороны украинская власть обязуется принимать необходимые меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющихся долгов перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также власти обязуются определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики, а также обеспечивать проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, в соответствии с подписанным документом, усиливается ответственность производителей ВИЭ за несбалансированное производство электроэнергии. Также производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением господдержки только путем участия в аукционах.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, которая будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", – пояснил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль выразил уверенность, что к первым двум ассоциациям "зеленой" энергетики присоединятся и другие инвесторы и производители.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Тогдашний представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.