Зеленая энергетика должна быть такой же дешевой, как атомная, – Шмыгаль

Премьер-министр считает, что цена возобновляемой энергии должна снижаться и в конечном итоге сравняться со стоимость атомной. Об этом Денис Шмыгаль сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

По словам премьер-министра, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой, как и атомная", – сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, когда "гипердорогая" зеленая энергетика подменяет атомную, "это необходимо расследовать", и в четверг он планирует в четверг встретиться с ключевыми игроками на рынке возобновляемой энергии, чтобы обсудить дальнейшее развитие отрасли.

Премьер-министр также добавил, что могут быть приняты изменения в законодательство, позволяющие продавать электроэнергию из возобновляемых источников по прямым договорам.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.