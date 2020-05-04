В Минэнерго объяснили, почему энергоблоки АЭС выводят в резерв

Потребление электроэнергии падает, а зеленая энергетика к снижению можностей атомных станций "вообще не при чем", говорят в министерстве

Снижать мощность некоторых энергоблоков необходимо из-за падения потребления электроэнергии. Об этом в Facebook пишет советник главы Минэнерго Александр Трохимец.

По его словам, 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

В то же время, атомные энергоблоки могут работать только ровным графиком – их мощность быстро изменять невозможно.

"А между минимальной нагрузкой в энергосистеме и максимальной мощностью АЭС должна быть генерация, которой можно маневрировать (балансировать энергосистему). Это энергетическая и ядерная безопасность страны", – объясняет Трохимец.

По его словам, мощность АЭС снизилась с 9,763 ГВт до 7,586 ГВт. "Т.е. величина снижения соразмерна с падением потребления", – пишет советник министра.

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"И зеленая энергетика тут вообще не при чем, потому что пики ее производства приходятся на промежуток времени между 11 и 15 часами. А в ночной провал она выдает мощности всего лишь 15 МВт, что никак не влияет на работу АЭС", – добавил он.

Ранее в "Энергоатоме" сообщали, что за 2019 год доля произведенной НАЭК электроэнергии от общего объема по Украине составила 54,1% – тогда это было на 1% больше, чем в 2018 году.

А за І квартал 2020 года "Энергоатом" произвел на 2,1% э/э больше чем за аналогичный период 2019 года (56,2 против 54,1%). В то же время, по состоянию на 4 мая 2020-го АЭС произвели уже 48,55% электроэнергии.

В связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме "Энергоатом" вывел в резерв один энергоблок Запорожской АЭС и в ближайшем будущем выведет в простой энергоблок на Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт каждый.

Бывший нардеп Сергей Лещенко у себя в Telegram писал, что остановка и снижение производственной можности энергоблоков может привести к тому, что не нужно будет останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции бизнесмена Рината Ахметова.

"Также дополнительную долю рынка получат угольные станции... Ахметова", – уточняет он.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.