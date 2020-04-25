В Украине отключили от сети еще один энергоблок АЭС

Такое решение принято на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций

Вслед за энергоблоком №2 Запорожской АЭС в резерв будет выведен энергоблок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома, передает Цензор.нет.

В компании объяснили, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблоки АЭС вынужденно работают на пониженной мощности с 21 февраля.

Резерв мощности АЭС в период 19-20 апреля достигал 2150 МВт. При этом на пониженной мощности работали 8 из 11 работающих энергоблоков, что приводит к ряду негативных последствий. Таким образом, полная остановка двух блоков позволит остальным работать на близком к номинальному уровне мощности.

"Отметим, что ограничение имеющейся мощности энергоблоков АЭС (самой дешевой электроэнергии из всех видов генераций), автоматически будет приводить к росту доли в общем балансе более дорогих видов генерации (тепловой и ВИЭ), что в целом будет негативно влиять на уровень цен на электроэнергию и может привести к общественно-политическому резонансу", – сказано в сообщении.

В "Укрэнерго" объясняли такое решение общим падением потребления электроэнергии из-за праздников и карантина на фоне увеличения производства электроэнергии ветровых и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС) более чем в 2 раза.

В итоге вместо электроэнергии "Энергоатома", 85% которой продается ГП "Гарантированный покупатель" по цене 567 грн за МВт-ч, потребляется электроэнергия из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которая продается по "зеленому" тарифу. Средневзвешенный "зеленый" тариф в 2020 году составляет около 4280 грн за МВт-ч.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.