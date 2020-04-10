Мощность "зелёной" энергетики в 1,5 раза превысила ту, которую могут принять электросети

Украинская электросеть максимально может принять не более 4,7 ГВт установленной мощности зеленых электростанций в будний день и 3,5 ГВт в выходной. При этом в апреле 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составила 5,2 ГВт, сообщает пресс-служба "Укрэнерго"

По состоянию на апрель 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составляла 5,2 ГВт, это больше, чем объединенная энергосистема (ОЭС) Украины сегодня может принять без серьезных сбоев.

"Только за 2019 год установленная мощность ВЭС и СЭС увеличилась в 2,7 раза и достигла показателя 4,7 ГВт. По состоянию на начало апреля 2020 года она уже увеличилась до 5,2 ГВт, и этот объем больше того, какой энергосистема Украины сегодня может принять без серьезных отклонений в работе", – сказано в сообщении "Укрэнерго", передает finance.ua.

ОЭС Украины максимально может принять не более 4,7 ГВт установленной мощности электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (СЭС и ВЭС), а для выходных и праздничных дней максимальный объем вовсе снижается до 3,5 ГВт.

"К концу 2020 года установленная мощность возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) может увеличиться еще в полтора раза – до 7,4 ГВт. Стремительное увеличение объемов ВИЭ требует срочных мер по повышению гибкости энергосистемы", – говорят в компании.

В "Укрэнерго" добавляют, что государство обязалось выкупать у производителей электроэнергии из ВИЭ всю произведенную ими электроэнергию независимо от того, можно ли будет ее использовать.

"Также она освободила ВИЭ от ответственности за балансы и гарантировала им полную компенсацию недополученной прибыли в случае возможных ограничений. Такие обстоятельства и большой "зеленый" тариф стимулируют ВИЭ производить максимально возможные объемы электроэнергии. Таким образом, ВИЭ всегда присутствуют в структуре генерации с максимально возможным уровнем мощности независимо от колебаний электропотребления", – сообщили в компании.

Таким образом, компании приходится с ноября 2019 года ограничивать выработку электростанций, работающих на ВИЭ.

"С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. ограничения ВИЭ применялись трижды. А в течение всего марта 2020 года ВЭС и СЭС ограничивались уже четыре раза. В первые пять дней апреля 2020 года ограничения ВИЭ были почти ежедневно, при этом увеличилась как их продолжительность, так и величина", – сообщили в Укрэнерго.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.