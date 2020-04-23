Рост "зеленой" энергетики несет угрозу энергетической безопасности страны, – СБУ

Баканов рекомендует ужесточить условия работы для возобновляемых источников энергии

В СБУ считают, что больное количество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине несет угрозу энергетической безопасности страны. Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, сообщает Liga.net.

"Строительство ВИЭ осуществляется исключительно с позиции коммерческой привлекательности проектов без учета реальных потребностей объединенной энергосистемы Украины в дополнительных генерирующих мощностях, что может привести к разбалансированию энергосистемы и появлению аварийных ситуаций", – отмечает в письме Баканов.

По информации СБУ, за последних два года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз – с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.

Баканов отмечает, что из-за роста "зеленой" генерации в Украине сокращается производство более дешевой электроэнергии – гидроэлектростанций и АЭС. По его мнению, такая тенденция может спровоцировать рост цен на энергию для потребителей. Это уже вызвало дефицит средств на счетах ГП "Гарантированный покупатель" в размере более 2 млрд грн и увеличило финансовую нагрузку на Энергоатом, Укргидроэнерго и Укрэнерго.

В связи с этим в СБУ предлагают следующие меры:

ускорить запуск так называемых "зеленых" аукционов;

разрешить Укрэнерго ограничивать производство солнечных и ветроэлектростанций без оплаты за не отпущенную электроэнергию;

ввести и усилить ответственность за создание производителями ВИЭ небалансов;

запретить Укрэнерго выдавать технические условия на подключение к энергосистеме объектов ВИЭ, которые будут препятствовать производству действующей генерации.

Напомним, по состоянию на апрель, мощность "зелёной" энергетики в 1,5 раза превысила ту, которую могут принять электросети. Так по данным Укрэнерго, украинская электросеть максимально может принять не более 4,7 ГВт установленной мощности зеленых электростанций в будний день и 3,5 ГВт в выходной. При этом в апреле 2020 года, установленная мощность ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций составила 5,2 ГВт.

Как ранее сообщал Фокус:

10 июня 2019 года президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт. Тогда представитель президента в Раде Андрей Герус заявил, что "обнуление тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, несправедливо" и Зеленский должен исправить эту ошибку.