ВСУ уходят из Курской области: что происходит на фронте (карта)

По информации OSINT-наблюдателей, после 218 дней контроля над районным центром Суджа украинские войска с боем покидают населенный пункт. Наступающие войска РФ обладают превосходством в живой силе, дронах, авиации и артиллерии, что дает им тактическое и оперативное преимущество.

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После активизации ВС РФ на Курском направлении и первых успехах российских войск ситуация для Сил обороны, ведущих боевые действия на территории РФ обострилась. Масштабное наступление сил противника привело к потере контроля украинских войск над рядом населенных пунктов в Курской области включая районный центр Суджа. Фокус собрал информацию о том как развивались события на данном участке фронта и какая ситуация сложилась на сегодняшний день на Курском направлении.

Динамика основных событий

10 марта Институт изучения войны сообщил о подготовке армии РФ к штурму Суджи в ближайшее время. По информации аналитиков, были зафиксированы продвижение российских подразделений северо-восточней Мартыновки в сторону районного центра.

Карта Курского фронта от аналитиков ISW Фото: ISW

Эти данные подтвердил мониторинговый ресурс DeepState. Согласно картографическим данным, Силы обороны потеряли контроль над позициями восточнее Суджи, а россияне практически вплотную подошли к населенному пункту.

Карта боевых действий на Курском направлении. 9 марта 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Курском направлении. 11 марта 2025 Фото: deepstatemap.live

Вместе с тем на картах Генштаба ВСУ не было отмечено продвижение ВС РФ непосредственно к Судже. А данные об оперативной обстановке на Курском направлении ограничивались сведениями о количестве нанесенных ударов авиации РФ и отражением украинскими бойцами атак противника.

Карта боевых действий на Курском направлении. Информация Генштаба ВСУ

После визита в зону Курской операции главнокомандующий Александ Сырский 10 марта заявил, что угрозы окружения украинских военных подразделений в Курской области РФ пока нет, а общая ситуация остается под контролем. По его словам группировка ВСУ была усилена средствами РЭБ и беспилотными системами.

"Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные мероприятия по маневру на выгодные рубежи обороны", – заверил Сырский.

Комментируя ситуацию военный эксперт Сергей Грабский отметил, что ВС РФ пытаются окружить украинскую группировку в районе Курской операционной зоны, однако эти попытки остаются безуспешными. Так силы противника продвигаются к трассе, соединяющей Суджу и Юнаковку в Сумской области, что указывает на стремление создать угрозу окружения. Однако украинские войска организованно отходят из ряда локаций, чтобы избежать потерь и сохранить боеспособность.

Немалое значение сыграла авиация противника. Так интенсивность российских ударов была достаточно высокой — за неделю противник использовал от 600 до 800 управляемых и неуправляемых авиабомб, из них не менее 50% пришлось на Курскую область.

В итоге такие разрушения делают оборону в некоторых районах практически невозможной. По его словам, "некоторые районы напоминают лунный пейзаж", а украинские силы вынуждены отходить, когда дальнейшее сопротивление становится крайне затрудненным.

"Но здесь нет ни одной трагедии. Мы давным-давно выполнили главные задачи операции, уничтожив три дивизии противника. Это то, что было заявлено командующим Вооруженными силами генералом Сырским", — добавил спикер.

Военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские бойцы в Курской области ведут бои с отходом, сдерживая атаки врага. Российские силы пытались отрезать украинскую группировку от границы, но эти попытки были отбиты. Тем не менее, наступающие войска РФ обладают превосходством в живой силе, дронах, авиации и артиллерии, что дает им тактическое и оперативное преимущество.

Продвижение войск РФ и штурм Суджи

В течение 10 и 11 марта российские источники сообщали о продвижении ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения на Курском направлении. По информации Минобороны РФ, российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный.

11 марта в российских источниках появилась первая информация о заходе передовых подразделений ВС РФ в Суджу. В свою очередь украинский гарнизон держал оборону вдоль реки Псел, отбивая натиск противника с востока и северо-востока. Также ожесточенные бои велись в районе Дмитрюков, юго-восточнее Суджи, где на украинские позиции противник оказывал давление с двух направлений, угрожая оперативным окружением. А спустя некоторое время российские пропагандисты опубликовали кадры водружения триколора в южном предместье Суджи и позже возле административного здания районного центра.

12 марта издание Forbes со ссылкой на украинских военных сообщило, что основные части Сил обороны вышли из Курской области в Сумскую, оставив отдельные подразделения в качестве заслона. ВСУ эвакуировали все тяжелые и механизированные бригады, понесшие значительные потери в ходе российского наступления, особенно в технике. Сейчас их спешно доукомплектовывают для развертывания новой линии обороны в Сумской области.

Курская операция: оценка аналитиков

Аналитик из группы Dnipro OSINT относительно данной ситуации пишет, что Силы обороны Украины покидают Курскую область после 218 дней контроля над районным центром Суджа. Оценивая операцию на территории РФ они отметили, что во время боев россияне были вынуждены перебросить в регион около 50 тысяч военных, включая элитные подразделения морской пехоты и ВДВ, а также лучшие расчеты дронов. Однако, по данным геолокационного анализа, только в Курской области противник потерял более 500 единиц военной техники, не считая гражданских автомобилей, используемых российской армией.

Тем не менее, на необходимость вывода украинских сил повлиял военный фактор. Российская армия вновь смогла перерезать ключевые логистические маршруты, что вынудило украинские подразделения отойти в Сумскую область. Кроме того, последние российские операции в Курской области проходили уже практически в пустых населенных пунктах, которые могли бы быть отбиты при наличии полноценного снабжения.

В заключение отметим, что на момент публикации данного материала официальные украинские источники не подтвердили полный выход подразделений Сил обороны из Суджи.