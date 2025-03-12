Издание отмечает, что на территорию Украины из Курской области эвакуировали некоторые из самых боеспособных бригад.

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Украинские бригады, среди которых самые боеспособные, вероятно, эвакуируют из Курской области. Об этом пишет Forbes.

Две недели назад, 25 февраля, Вооруженные силы Российской Федерации серией точных ударов российских беспилотников вывели из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Суджу. Этот город был главной базой для 10-тысячного украинского войска, которое удерживало значительную, но быстро сокращающуюся территорию в Курской области на западе России.

"Это был день, когда вы начали беспокоиться о Курске", — сообщил независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Через две недели основную часть украинских сил, включая некоторые из самых боеспособных бригад, эвакуировали из Курской области на территорию Украины.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что дошло до этого. Но что есть, то есть", — таким образом отреагировал украинский источник издания.

Вооруженные силы Украины прорвали границу в Курской области в августе 2024 года и быстро захватили сотни квадратных миль. Однако им так и не удалось обеспечить обороноспособное положение на дали реки Нахист на западе. Усилия ВСУ были осложнены российскими контратаками, а затем — северокорейскими солдатами. Несмотря на преимущество российских войск в соотношении три к одному украинцы выстояли, применяя мины, беспилотники и артиллерию для многократного отражения атак российских механизированных подразделений.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Сырский сообщал, что украинские подразделения не находятся в окружении в Курской области. Он отметил, что бойцы маневрируют и успешно отражают атаки противника.

Позже аналитики группы DeepState сообщали, что россияне наступают в Курской области. В частности, ВС РФ продвинулись в районе поселка Мирного и хутора Зозулевки. В то же время Силы обороны Украины отбросили противника в Донецкой области возле села Новоселки Волновахского района.

Впоследствии стало известно, что врагу удалось зайти на восточные окраины Суджи. Российские войска имеют преимущество в живой силе, в количестве беспилотников и других видах оружия.