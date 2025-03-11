ВС РФ продвинулись в Курской области, ВСУ отбросили россиян на Донетчине, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ сообщают об отражении 11 вражеских атак в Курской области за минувшие сутки. По данным аналитиков DeepState, украинские бойцы отбросили врага возле Новоселки в Донецкой области.

Related video

Наступление РФ наблюдается в Курской области, россияне продвинулись в районе поселка Мирного и хутора Зозулевки. В то же время Силы обороны Украины отбросили противника в Донецкой области возле села Новоселки Волновахского района. Об этом свидетельствуют обновленные 11 марта карты от аналитиков группы DeepState.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 11 марта сообщали об отражении 11 вражеских атак в Курской области за минувшие сутки.

В Курской области враг продвинулся возле Мирного и Зозулевки Фото: Скриншот

Также, по данным пресс-службы генштаба, россияне нанесли 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы и 272 раза обстреливали позиции наших военных и населенные пункты из артиллерии, 19 из них — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Курском направлении по состоянию на 8 утра 11 марта по данным Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

По Гуляйпольскому направлению в Донецкой области в генштабе сообщили о семи атаках ВС РФ в районах Новоселки и Привольного за прошлые сутки.

СОУ отбросили россиян возле Новоселки в Донецкой области Фото: Скриншот

Напомним, 10 марта Фокус выяснял, что происходит на фронтах в Курской области РФ и под Покровском. Россияне смогли добиться успехов под Курском, тогда как возле Покровска в Донецкой области их наступление выдохлось и украинские бойцы смогли выбить врага с ряда позиций.

Аналитики DeepState 10 марта также сообщали, ВСУ подвинули ВС РФ в двух точках фронта: возле Купянска в Харьковской области и на Новопавловском направлении в Донецкой. Успехи россиян фиксировались возле села Улаклы — оно находится на трассе N15, которая ведет от Курахово в сторону Покровского.