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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

ВС РФ продвинулись в Курской области, ВСУ отбросили россиян на Донетчине, — DeepState (карта)

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Фото: Генштаб ВСУ | ВС РФ продвигаются в Курской области, в Донецкой ВСУ отбросили россиян возле Новоселки (иллюстративное фото)

В Генштабе ВСУ сообщают об отражении 11 вражеских атак в Курской области за минувшие сутки. По данным аналитиков DeepState, украинские бойцы отбросили врага возле Новоселки в Донецкой области.

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Наступление РФ наблюдается в Курской области, россияне продвинулись в районе поселка Мирного и хутора Зозулевки. В то же время Силы обороны Украины отбросили противника в Донецкой области возле села Новоселки Волновахского района. Об этом свидетельствуют обновленные 11 марта карты от аналитиков группы DeepState.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8 утра 11 марта сообщали об отражении 11 вражеских атак в Курской области за минувшие сутки.

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В Курской области враг продвинулся возле Мирного и Зозулевки
Фото: Скриншот

Также, по данным пресс-службы генштаба, россияне нанесли 41 авиационный удар с применением 61 управляемой бомбы и 272 раза обстреливали позиции наших военных и населенные пункты из артиллерии, 19 из них — из реактивных систем залпового огня.

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Ситуация на Курском направлении по состоянию на 8 утра 11 марта по данным Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ

По Гуляйпольскому направлению в Донецкой области в генштабе сообщили о семи атаках ВС РФ в районах Новоселки и Привольного за прошлые сутки.

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СОУ отбросили россиян возле Новоселки в Донецкой области
Фото: Скриншот

Напомним, 10 марта Фокус выяснял, что происходит на фронтах в Курской области РФ и под Покровском. Россияне смогли добиться успехов под Курском, тогда как возле Покровска в Донецкой области их наступление выдохлось и украинские бойцы смогли выбить врага с ряда позиций.

Аналитики DeepState 10 марта также сообщали, ВСУ подвинули ВС РФ в двух точках фронта: возле Купянска в Харьковской области и на Новопавловском направлении в Донецкой. Успехи россиян фиксировались возле села Улаклы — оно находится на трассе N15, которая ведет от Курахово в сторону Покровского.