ЗС РФ просунулися в Курській області, ЗСУ відкинули росіян на Донеччині, — DeepState (карта)

В Генштабі ЗСУ повідомляють про відбиття 11 ворожих атак у Курській області за минулу добу. За даними аналітиків DeepState, українські бійці відкинули ворога біля Новосілки в Донецькій області.

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Наступ РФ спостерігається в Курській області, росіяни просунулися в районі селища Мирного та хутора Зозулівки. Водночас Сили оборони України відкинули противника в Донецькій області біля села Новосілки Волноваського району. Про це свідчать оновлені 11 березня карти від аналітиків групи DeepState.

В Генеральному штабі Збройних сил України станом на 8 ранку 11 березня повідомляли про відбиття 11 ворожих атак у Курській області за минулу добу.

В Курській області ворог просунувся біля Мирного та Зозулівки Фото: Скриншот

Також, за даними пресслужби генштабу, росіяни завдали 41 авіаційного удару із застосуванням 61 керованої бомби та 272 рази обстрілювали позиції наших військових і населені пункти з артилерії, 19 із них — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Курському напрямку станом на 8 ранку 11 березня за даними Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Щодо Гуляйпільського напрямку в Донецькій області в генштабі повідомили про сім атак ЗС РФ в районах Новосілки та Привільного за минулу добу.

СОУ відкинули росіян біля Новосілки в Донецькій області Фото: Скриншот

Нагадаємо, 10 березня Фокус з'ясовував, що відбувається на фронтах у Курській області РФ і під Покровськом. Росіяни змогли домогтися успіхів під Курськом, тоді як біля Покровська в Донецькій області їхній наступ видихнувся й українські бійці змогли вибити ворога з низки позицій.

Аналітики DeepState 10 березня також повідомляли, ЗСУ посунули ЗС РФ у двох точках фронту: біля Куп'янська у Харківській області та на Новопавлівському напрямку в Донецькій. Успіхи росіян фіксувалися біля села Улакли — воно знаходиться на трасі N15, яка веде від Курахового у бік Покровського.