Просування ЗС РФ у Курській області та бої під Покровськом: що відбувається на фронтах (карта)

Після призупинення Сполученими Штатами обміну розвідданими російські війська під Курськом домоглися значних успіхів. Водночас на Покровському напрямку наступ ЗС РФ видихнувся, а українські бійці відбили позиції в низці населених пунктів.

Related video

Останнім часом низка західних видань пише про складну ситуацію, що склалася для Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ. Повідомляється про локальні успіхи російських збройних сил, які взяли під контроль кілька населених пунктів. Паралельно Збройні сили України відбили у росіян кілька позицій на Покровському напрямку, де противник почав зазнавати труднощів із резервами. Про те, як розвиваються події на найгарячіших ділянках фронту і які прогнози озвучили військові експерти, з'ясовував Фокус.

Курська область: динаміка подій і поточна ситуація

За даними аналітичного ресурсу DeepState, ситуація в Курській області почала погіршуватися з 6 березня, коли російські війська розпочали наступ у районі Курилівки, що на південь від Суджі. Там противник перейшов річку Псел, на яку спиралася оборона українських сил на східному фланзі напрямку. У підсумку противнику вдалося практично розрізати на дві частини український плацдарм на даній ділянці фронту і наблизитися до російсько-українського кордону, взявши під контроль один із логістичних шляхів, що ведуть до Суджі.

"Ворог намагається просунутися в бік КПП "Суджа", щоб фізично перекрити нашу логістику, оскільки вогневий контроль він уже давно встановив. Противник постійно вражає все, що рухається, особливо на дорозі Юнаківка-Суджа. Ця історія тримає з січня, почала погіршуватися і ось зараз набрала свій пік", — розповідає Фокусу співзасновник DeepState Роман Погорілий.

Практично одночасно підрозділи ЗС РФ активізувалися на північній ділянці фронту в районах населених пунктів Мала Локня, Руське Порічне та Черкаське Порічне.

Карта бойових дій у Курській області. 5 березня Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій у Курській області. 10 березня Фото: deepstatemap.live

Згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW) від 8 березня, геолокаційні дані вказують на те, що війська РФ взяли під контроль населені пункти Нова Сорочина, Мала Локня і Лебедівка на південь від Малої Локні, а також територію між цими населеними пунктами.

На східному фланзі ворогу також вдалося просунутися з боку Свердлікового на Лебедівку. Це просування небезпечне тим, що противник тепер встановив вогневий контроль над основною логістичною артерією, що постачає українські війська в Курській області.

Ситуація в Курській області за версією ISW

Ситуацію погіршили атаки ЗС РФ на захід від українського плацдарму, а саме біля населених пунктів Журавка і Новеньке вздовж російсько-українського кордону. Повідомлялося про накопичення сил ворога в районі Новенького з метою удару в бік Басівки. І хоча російські джерела стверджували, що на цій ділянці ЗС РФ закріпилися і ведуть зустрічні бої, у Генштабі ЗСУ спростували інформацію про масований прорив противника.

Проте ситуація залишається вкрай напруженою, про що говорять і низка військових аналітиків.

"Тиск зростає, ворог постійно заводить нові підрозділи, і нашим військовим доводиться зупиняти цю "орду", щоб стабілізувати ситуацію. Сили оборони намагаються це робити, намагаються стабілізувати, хоча це складно. Дуже складно", — зазначив Погорілий.

Зі свого боку військовий експерт Олег Жданов наголосив, що командування ЗС РФ, імовірно, визначило відновлення контролю над територією Курської області як стратегічний пріоритет. За його словами, противник має намір чинити максимальний тиск на цій ділянці фронту, використовуючи всі доступні ресурси.

"Для Кремля це принципове питання, оскільки присутність українських військ у регіоні заважає нав'язувати свої умови на переговорах", — пояснює експерт.

Прорив десанту ЗС РФ у Суджу

8 березня з'явилася інформація про спробу російської диверсійно-штурмової групи виходу до околиць Суджі. При цьому ворожий підрозділ нібито пройшов понад десять кілометрів трубою газопроводу "Помари-Ужгород", постачання газу яким наразі зупинено.

У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ підтвердив цю інформацію, опублікувавши відео зіткнення з ворожим десантом. Повідомлялося, що українська аеророзвідка виявила передову групу росіян, після чого в бій вступила артилерія Сил оборони.

"Наразі сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", — зазначило українське командування.

Курський напрямок Фото: Генштаб ЗСУ

Також російські військові блогери стверджували, що штурмовикам ЗС РФ нібито вдалося просунутися в промислову зону на північний схід від Суджі, проте офіційні українські джерела цю інформацію поки що не підтвердили. Ймовірно, йдеться про бої в так званій "сірій зоні", яка непідконтрольна жодній із протиборчих сторін.

Зазначимо, що за словами українських бійців, у районі Суджі діють, зокрема, солдати з Північної Кореї, які були добре підготовлені.

"Там наступали військові КНДР в рази краще навчені, ніж до того, і діють вони більш злагоджено. Загалом ситуацію могли б стабілізувати свіжі сили з нашого боку, але їх немає", — розповів військовий одного з підрозділів, які перебувають у Курській області.

Про присутність північнокорейського контингенту повідомив і Погорілий. За його словами, військові з КНДР діють масово, виснажуючи українські сили, через що обороняти позиції стає важче.

"Їхня тактика не змінюється: вони діють масово, виснажують наші сили, змушуючи їх відступати, закріплюються, після чого за ними заходять російські підрозділи — дозачищають, закріплюються і залишаються на цій ділянці. Це додає складнощів нашій обороні", — додав аналітик.

Стабілізація фронту або вихід із Курської області

У своїх коментарях український журналіст, військкор Юрій Бутусов зазначив, що на Курському фронті ситуація продовжує погіршуватися. Російські та північнокорейські війська проводять масовані атаки по всій лінії бойового зіткнення, володіючи значною чисельною перевагою.

За його словами, на початковому етапі Курська операція давала змогу завдавати значних втрат супротивнику малими силами, однак ситуація змінилася і тепер вона вимагає більших ресурсів без досягнення тактичної переваги.

Експерт зі зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов зі свого боку висловився за припинення Курської операції, аргументуючи тим, що вона вже давно себе виправдала як відволікання ресурсів ЗС РФ.

"Можливо, настав час "згортатися" з курського напрямку. Важко там нашим. Як відволікання ресурсів противника ця операція себе, думаю, давно вже виправдала. А як політичний козир у переговорах це тепер сумнівно", — написав він у соцмережах.

Оглядачі з The New York Times із посиланням на американських високопоставлених чиновників написали, що різке погіршення ситуації в Курській області зумовлене припиненням обміну розвідданими США за розпорядженням адміністрації президента Дональда Трампа. У результаті можливості Сил оборони з нанесення ударів по важливих цілях противника погіршилися

Контратаки ЗСУ під Покровськом

Покровський напрямок залишається важливою ділянкою фронту, де російські війська намагаються створити загрозу постачанню українських підрозділів. Як зазначає представник ОСГВ "Хортиця" Віктор Трегубов, противник прагне обійти Покровськ із півдня.

Однак попри на активні дії, темпи російського наступу помітно знизилися. Це пов'язано з ефективною обороною українських підрозділів, які завдають значних втрат противнику, повідомив речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

На окремих напрямках просування росіян виявилося мінімальним, а в низці районів українські війська провели успішні контратаки, відтіснивши противника і відновивши втрачені позиції.

Карта бойових дій під Покровськом. 9 лютого Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій під Покровськом. 9 березня Фото: deepstatemap.live

За даними ISW, на Покровському напрямку значних територіальних успіхів за останній час російські сили не досягли, хоча ворог активізувався на окремих ділянках. На південь від населеного пункту, де російські сили мали намір розширити свій плацдарм, українські контратаки дозволили відтіснити ворога і відновити контроль над низкою населених пунктів. Географія ударів ЗСУ охоплює райони на захід (Котлине, Вдале, Новосергіївка, Успенівка), на схід (Воздвиженка, Водяне Друге) та на південь (Даченське, Шевченко) від міста.

Крім того, українські війська провели успішні дії в Торецьку, де знову розгорілися бої, незважаючи на раніше заявлений російськими джерелами повний контроль над містом. Повідомляється про прорив українських підрозділів і перестрілки в центрі населеного пункту.

На думку військових експертів і деяких російських блогерів, ключовими факторами стали:

Виснаження російських частин після 1,5 років безперервних наступальних дій, що вимагає ротації та перегрупування.

після 1,5 років безперервних наступальних дій, що вимагає ротації та перегрупування. Погодні умови , погіршення доріг і збільшення активності українських дронів.

, погіршення доріг і збільшення активності українських дронів. Технічна перевага України у використанні безпілотників : російські джерела зазначають, що перевага у FPV-дрона, яка раніше становила 1:6 на користь ЗСУ, продовжує зростати.

: російські джерела зазначають, що перевага у FPV-дрона, яка раніше становила 1:6 на користь ЗСУ, продовжує зростати. Нестача особового складу і проблемна логістика: російські блогери визнають брак підготовлених операторів БПЛА і зрив постачання передових частин.

Важливо

"Нахабніють на низці ділянок": військкори РФ занепокоїлися успіхами ЗСУ в Торецьку

Водночас Трегубов зазначив, що під Покровськом тиск росіян зменшився не стільки через погодні умови, скільки завдяки деяким тактичним успіхам ЗСУ в боях за Котлине і Піщане.

"Загалом зміни йдуть не через погоду, а через технічні аспекти. Тривають технічні перегони в плані БПЛА, знаходяться нові тактики використання дронів на оптоволокні, які "залягають" і просто чекають противника десь собі в кущах", — додав він.

Ситуацію під Покровськом прокоментувала і британська розвідка. У звіті Міноборони Великої Британії йдеться, що завдяки атакам українських FPV-дронів вдалося послабити логістику російської армії на Покровському напрямку.

"Можливості для контрнаступів України покращилися завдяки скороченню кількості наземних наступальних операцій РФ, які проводить Росія", — ідеться в повідомленні.

У підсумку південний фланг напрямку може опинитися під ударом українських сил із трьох боків, і якщо окупанти втратять контроль над Новотроїцьким, то це зруйнує всю логістику під Покровськом, а деякі підрозділи ЗС РФ можуть опинитися в котлі.

Окремо відзначимо ситуацію в Торецьку, де, за словами воєнного кореспондента Богдана Мірошникова, Сили оборони домоглися тактичних успіхів у районі Забалки в місті Торецьк Донецької області, вибивши звідти російські підрозділи. За його словами, російська армія робить контратаки, намагаючись повернути втрачені позиції, проте бої залишаються складними і затяжними.

Загалом, як розповів військовий оглядач Денис Попович, Ситуація на Покровському напрямку для ворога погіршилася. За його словами, сили противника за час тривалих активних бойових дій значно виснажилися, тому його просування зупинилося.

Важливо

"Шахедів" поменшало: що змінюється в застосуванні дронів з боку РФ

.