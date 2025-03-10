"Нахабніють на низці ділянок": військкори РФ занепокоїлися успіхами ЗСУ в Торецьку
Окупанти відзвітували про захоплення міста, але зараз їх звідти активно вибивають. Вони визнають, що виснажилися.
Під Покровськом та Торецьком на Донеччині ЗСУ контратакують ЗС РФ. Росіяни визнають, що виснажилися, а українці цим активно користуються. Про це в своєму телеграм-каналі написав російський військкор Юрій Котенок.
"Під Покровськом та Торецьком противник намагається контратакувати. Тут схоже на зворотну ситуацію з Курськом, де в них на опорних пунктах сиділо по 6-10 осіб. А під Донецьком у нас вперед йдуть штурмові групи по 3-4 особи. Ми виснажилися не менше за противника. Вони зрозуміли, що в нас нестача сил і нахабніють на низці ділянок потихеньку", — написав Котенок.
Він додав, що стосовно ситуації в Торецьку йому сумно, бо в РФ "бадьоро відрапортували, що звільнили місто".
Котенок вважає, що ЗС РФ не до кінця зачистили Торецьк, а вже оголосили його "звільненим".
"Ось і отримали назад. Це схоже на ситуацію з Кругляківкою під Куп'янськом, яку вже подібним чином звільнили рапортами з півроку тому, а насправді це величезна сіра зона, куди спокійно заїжджає "Бредлі" і працює за позиціями ЗС РФ", — бідкається російський військкор.
Нагадаємо, що 10 березня військкор Богдан Мірошников повідомив, що Сили оборони України мають успіхи в районі Забалки в місті Торецьк на Донеччині. Вони вибили звідти росіян, а ті намагаються повернути втрачені позиції.
Також повідомлялося, що окупанти в Константинополі зайшли кількома групами і встановили свої прапори, після чого втекли, але в соцмережах заявили про захоплення населеного пункту.