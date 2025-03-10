ЗСУ мають успіхи в Торецьку на Донеччині: ЗС РФ проводять контратаки

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що в напрямку Торецька просування окупантів і погіршення тактичного положення не допущено.

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Сили оборони України мають успіхи в районі Забалки в місті Торецьк на Донеччині. Вони вибили звідти росіян, а ті намагаються повернути втрачені позиції. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив військовий кореспондент і блогер Богдан Мірошников.

"В Забалці в Торецьку є успіхи тактичного характеру. Ворог вже проводить контратаки, намагаючись повернути втрачені позиції. В принципі, в Торецьку повсюди, де йдуть бої — вони мають дуже вʼязкий та складний характер", — проінформував він.

Військкор зауважив, що на це час не бачив жодної карти, яка б насправді відображала актуальну картину, бо "таких успіхів, як деякі малюють, там, на жаль, немає".

Богдан Мірошников додав, що в напрямку Кримського ситуація знову почала розгортатися не в найкращий бік.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що на Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

У зведенні ОСУВ "Хортиця" 10 березня повідомили, що на Краматорському та Торецькому напрямках ворог атакував оборонні укріплення ЗСУ біля Білої Гори, Ступочок, Дружби, Дачного — безуспішно. Під час боїв в районах Часового Яру та Торецька просування окупантів і погіршення тактичного положення не допущено.

Нагадаємо, що 10 березня повідомлялося, що ЗС РФ провели "сміливу" акцію в селі Константинопіль на Донеччині. Вони зайшли туди кількома групами і встановили свої прапори, після чого накивали п'ятами, але в соцмережах заявили про захоплення населеного пункту.

Також повідомлялося, що РФ в ніч проти 10 березня атакувала Україну ударними дронами. Вибухи лунали в Києві, на Полтавщині, Дніпропетровщині в Сумській та Миколаївській областях.