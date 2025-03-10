ВСУ имеют успехи в Торецке Донецкой области: ВС РФ проводят контратаки

В ОСГВ "Хортица" заявили, что в направлении Торецка продвижение оккупантов и ухудшение тактического положения не допущено.

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Силы обороны Украины имеют успехи в районе Забалки в городе Торецк Донецкой области. Они выбили оттуда россиян, а те пытаются вернуть утраченные позиции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент и блогер Богдан Мирошников.

"В Забалке в Торецке есть успехи тактического характера. Враг уже проводит контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции. В принципе, в Торецке повсюду, где идут бои — они имеют очень вязкий и сложный характер", — проинформировал он.

Военкор заметил, что на это время не видел ни одной карты, которая бы на самом деле отражала актуальную картину, потому что "таких успехов, как некоторые рисуют, там, к сожалению, нет".

Богдан Мирошников добавил, что в направлении Крымского ситуация снова начала разворачиваться не в лучшую сторону.

В сводке Генштаба ВСУ сообщили, что на Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

В сводке ОСГВ "Хортица" 10 марта сообщили, что на Краматорском и Торецком направлениях враг атаковал оборонительные укрепления ВСУ возле Белой Горы, Ступочек, Дружбы, Дачного — безуспешно. Во время боев в районах Часового Яра и Торецка продвижение оккупантов и ухудшение тактического положения не допущено.

Напомним, что 10 марта сообщалось, что ВС РФ провели "смелую" акцию в селе Константинополь в Донецкой области. Они зашли туда несколькими группами и установили свои флаги, после чего накивали пятки, но в соцсетях заявили о захвате населенного пункта.

Также сообщалось, что РФ в ночь на 10 марта атаковала Украину ударными дронами. Взрывы раздавались в Киеве, на Полтавщине, Днепропетровщине в Сумской и Николаевской областях.