ВС РФ провели "смелую акцию": DeepState заявили, что Константинополь находится под контролем ВСУ

Несмотря на заявления российских оккупантов о захвате села, населенный пункт и дальше находится под контролем Сил обороны, говорят в DeepState.

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ВС РФ провели "смелую" акцию в селе Константинополь в Донецкой области. Они зашли туда несколькими группами и установили свои флаги, после чего скрылись, но в соцсетях захватили о захвате населенного пункта. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Константинополь находится под контролем Сил Обороны Украины, несмотря на заявления Минобороны РФ и "рузких военкоров". Сегодня противник опубликовал "смелую" акцию — запустил несколько групп, которые проникли на северные, восточные и западные окраины села и снялись с "аквафрешами". Часть групп была уничтожена, какая-то часть до сих пор может скрываться в селе до того, как их обнаружат и уничтожат", — говорится в сообщении.

В DeepState отметили, что одновременно в Улаклах Донецкой области враг продвинулся и проводит накопление живой силы для дальнейших штурмов на Константинополь.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 9 марта сообщалось, что на Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

Напомним, что 9 марта DeepState сообщили, что ВС РФ удалось оккупировать Мартыновку и Малую Локню. Враг не оставляет попыток обрезать логистические пути ВСУ и пытается усилить атаки на позиции защитников: по данным военных

Ранее сообщалось, что на границе с Сумской областью продолжаются сложные бои. Оккупанты пытаются прервать логистические пути для снабжения ВСУ в Курской области.