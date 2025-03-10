ЗС РФ провели "сміливу акцію": DeepState заявили, що Константинополь перебуває під контролем ЗСУ

Попри заяви російських окупантів про захоплення села, населений пункт і далі перебуває під контролем Сил оборони, кажуть в DeepState.

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ЗС РФ провели "сміливу" акцію в селі Константинопіль на Донеччині. Вони зайшли туди кількома групами і встановили свої прапори, після чого втекли, але в соцмережах заявили про захоплення населеного пункту. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Костянтинопіль перебуває під контролем Сил Оборони України попри заяви Міноборони РФ та "рузкіх воєнкорів". Сьогодні противник опублікував "сміливу" акцію — запустив декілька груп, які проникли на північні, східні та західні околиці села та знялися з "аквафрешами". Частину груп було знищено, якась частина досі може переховуватися в селі до того, як їх виявлять та знищать", — йдеться в повідомленні.

В DeepState зауважили, що водночас в Улаклах на Донеччині ворог просунувся та проводить накопичення живої сили для подальших штурмів на Костянтинопіль.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 9 березня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

Нагадаємо, що 9 березня DeepState повідомили, що ЗС РФ вдалося окупувати Мартинівку та Малу Локню. Ворог не полишає спроб обрізати логістичні шляхи ЗСУ та намагається посилити атаки на позиції оборонців: за даними військових

Раніше повідомлялося, що на кордоні із Сумською областю тривають складні бої. Окупанти намагаються перервати логістичні шляхи для постачання ЗСУ в Курській області.