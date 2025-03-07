Бої на кордоні із Сумщиною: штурмові групи РФ намагаються прорватися в напрямку Суджі

Росіяни дронами контролюють логістичні шляхи в Курській області і почали знову використовувати солдатів КНДР.

Related video

На кордоні із Сумською областю тривають складні бої. Окупанти намагаються перервати логістичні шляхи для постачання ЗСУ в Курській області. Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"В прикордонні Сумщини продовжуються складні бої, російські штурмові групи намагаються прориватися і рухатися в бік траси від Юнаківки до Суджі на Курщині. Сили оборони ведуть бої, завдають значних втрат росіянам", — йдеться в повідомленні.

Аналітики розвідувальної спільноти In Factum заявляють, що росіяни дронами контролюють логістичні шляхи в Курській області. Вони показали евакуацію поранених українських танкістів, які дорогою до стабілізаційного пункту потрапили під атаку дронів.

"Евакуація двох поранених танкістів з Курського напрямку (район села Лебедівка). Так само бачимо, що FPV повністю контролюють усі дороги. В момент евакуації по машині прилетів FPV, але, на щастя, без прямого влучання", — йдеться в повідомленні.

Офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму телеграм-каналі 7 березня повідомив, що ЗС РФ посилили тиск на Сили оборони на Курщині.

"На Курщині під двіжуху на кордоні Сумської області, п**ари посилили тиск на Курський виступ, який контролюється СОУ, зокрема знову почали вводити в бій особовий склад ЗС КНДР", — написав він.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що ЗСУ в Курській області сковують 60-тисячне угруповання ворога, і якщо звідти вивести українські війська, то ця "отара", ймовірно, увіллється до Сумської області, чи буде передислокована на інший напрямок, наприклад, Покровський чи Куп'янський.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що ЗС РФ в Курській області фактично перерізали логістику Силам оборони України. Вони продовжують наступ на захід та південь від міста Суджа в районі села Курилівка і вже перебувають неподалік українсько-російського кордону.

Також 7 березня Фокус писав, що ситуація на Курському напрямку загострюється. Українські війська змушені протистояти зростаючому тиску противника, який намагається перерізати ключові логістичні маршрути.