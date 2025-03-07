ЗС РФ фактично перерізали логістику українського плацдарму в Курській області, — аналітики

Російські війська рвуться у бік дороги на Суджу, щоб відрізати український плацдарм. Намагаються зайти до Журавки на Сумщині.

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ЗС РФ в курській області фактично перерізали логістику Силам оборони України, які перебувають в Курській області. Про це свідчить карта, яку оприлюднили DeepState.

ЗС РФ продовжують наступ на захід та південь від міста Суджа в районі села Курилівка. Вони вже перебувають неподалік українсько-російського кордону у південно-західній частині українського плацдарму.

Про те, що росіяни перерізають українську логістику в Курській області також повідомив військовий Сил оборони України, який веде телеграм-канал "Бахмутський Демон".

"На Курщині п**ри ріжуть логістику", — написав він.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗС РФ зайшли на територію Сумської області.

"На Курському напрямку дуже важка ситуація. ЗС РФ зайшли до Сумської області. Російські війська рвуться у бік дороги на Суджу, щоб відрізати український плацдарм. Намагаються зайти до Журавки на Сумщині. Розширюють зону бойових дій у районі Новенького та Басівки. У районі Малої Локні надходять повідомлення про взяття під контроль противником Нової та Старої Сорочиці", — повідомив журналіст.

Зараз практично всі дороги на Суджу і далі на північ або перерізані, або перебувають під їх вогневим контролем росіян. Це створює великі проблеми із постачанням українських військ у Курській області.

Нагадаємо, що 7 березня повідомлялося, що армія РФ мала успіхи на кількох напрямках, зокрема у Куп'янському районі Харківщини, а також у Суджанському районі Курської області РФ. Водночас українські військові мали успіхи у Сумській області, де ворог намагається прорвати прикордоння та ліквідувати логістику ЗСУ.