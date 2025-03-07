У Курській області ЗС РФ мають успіхи: передусім завдяки солдатам КНДР, — DeepState (мапа)

Ситуація у Курській області РФ продовжує залишатися однією із "найгарячіших": за добу на цьому напрямку ворог здійснив понад 400 артилерійських обстрілів.

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За добу російська армія мала успіхи на кількох напрямках, зокрема у Куп'янському районі Харківщини, а також у Суджанському районі Курської області РФ. Водночас українські військові мали успіхи у Сумській області, де ворог намагається прорвати прикордоння та ліквідувати логістику ЗСУ, що пролягає звідси до позицій українських військових на території Курщини. Про зміни на лінії фронту розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні уночі 7 березня.

Повідомляється, що противник просунувся біля села Курилівка Суджанського району Курської області, розташованого південніше від районного центру. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

Скріншот | мапа DeepState

У Курській області росіяни активно експлуатують військових із Північної Кореї. Аналітики зазначають, що ЗС РФ мають успіхи у просуванні на цьому напрямку саме завдяки північнокорейським солдатам.

"На Курщині противник має успіхи за рахунок застосування значного числа військовослужбовців збройних сил Північнокорейської республіки", — йдеться у повідомленні.

У Харківській області російська армія просунулася поблизу населеного пункту Фиголівка Дворічанської громади Куп'янського району, розташованого на півночі від Дворічної.

Скріншот | мапа DeepState

Також аналітики проєкту уточнили звільнені території Сумської області.

Скріншот | мапа DeepState

У вечірньому зведенні за 6 березня Генштаб ЗСУ йдеться про те, що противник продовжує атакувати позиції українських військових у Курській області. За даними відомства, за добу ЗСУ вдалося відбити 29 ворожих атак.

"Противник від початку доби завдав 22 авіаційні удари, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 427 артилерійських обстрілів", — йдеться у зведенні.

Зазначимо, раніше у Центрі протидії дезінформації підтвердили новини про спроби російської армії прорвати позиції Сил оборони на прикордонні Сумщини. Там ЗС РФ застосовують штурмові бригади для атак, тривають бої між українськими та російськими військовими. Про це Фокус повідомляв 6 березня.

Також Сили оборони мали успіхи на Харківщині, де змогли звільнити частину територій. Про це стало відомо за даними проєкту DeepState 6 березня.