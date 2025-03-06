На Харківщині ЗСУ змогли звільнити території: у DeepState уточнили позиції (мапа)

Водночас ворог не полишає спроб просунутися до позицій українських військових на Куп'янському напрямку, на Харківському здійснює атаки у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, як зазначають у Генштабі.

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Українські Сили оборони мали успіхи у Харківській області, де їм вдалося відтіснити ворога на північ від села Западне Дворічанської громади Куп'янського району. Також ЗСУ вдалося звільнити деякі ділянки у регіоні, відповідні зміни аналітики нанесли на онлайн-мапу бойових дій. Водночас напруженою ситуація залишається у Курській області Росії, де ворог впродовж дня мав успіхи на одному із напрямків. Про це стало відомо зі зведення проєкту DeepState уночі 6 березня.

"Уточнено визволені території на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Скріншот | мапа DeepState

Також аналітики повідомили про те, що ЗС РФ вдалося відкинути українських військових у Курській області.

"Ворог просунувся біля Курилівки", — пишуть у зведенні.

Відповідні зміни аналітики нанесли на онлайн-мапу.

Скріншот | мапа DeepState

Водночас у Генштабі ЗСУ зазначають про те, що Курський напрямок наразі є одним із "найгарячіших" на фронті. За добу відбулося 27 бойових зіткнень Сил оборони та ЗС РФ, росіяни атакують позиції українських військових за допомогою авіаційного, артилерійського озброєння, скидають КАБи. Також застосовують реактивні системи залпового вогню.

"Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБ, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", — йдеться у зведенні Генштабу за 5 березня.

Разом із тим, росіяни суттєво зменшили кількість атак на Покровському напрямку. За даними аналітиків проєкту DeepState, 4 березня було зафіксовано мінімальний рекорд — 17 разів за добу. У Генштабі 5 березня підтверджують, що активних дій наразі ворог на цьому напрямку не здійснює: за добу ЗС РФ здійснювали спробу прорвати оборону 16 разів.

Нагадаємо, уночі 5 березня стало відомо про те, що ЗСУ вдалося відкинути російську армію у Харківській та Донецькій областях. Водночас аналітики уточнювали лінію зіткнення у Курській області, у районі села Черкаське Порічне.

Також увечері 5 березня стало відомо, що росіяни не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ на прикордонні Сумської області. Там ворог намагається обрізати логістику Сил оборони.