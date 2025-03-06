На Харьковщине ВСУ смогли освободить территории: в DeepState уточнили позиции (карта)

В то же время враг не оставляет попыток продвинуться к позициям украинских военных на Купянском направлении, на Харьковском осуществляет атаки в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, как отмечают в Генштабе.

Related video

Украинские Силы обороны имели успехи в Харьковской области, где им удалось оттеснить врага к северу от села Западное Двуречанской громады Купянского района. Также ВСУ удалось освободить некоторые участки в регионе, соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту боевых действий. В то же время напряженной ситуация остается в Курской области России, где враг в течение дня имел успехи на одном из направлений. Об этом стало известно из сводки проекта DeepState ночью 6 марта.

"Уточнены освобожденные территории на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Скриншот | карта DeepState

Также аналитики сообщили о том, что ВС РФ удалось отбросить украинских военных в Курской области.

"Враг продвинулся возле Куриловки", — пишут в сводке.

Соответствующие изменения аналитики нанесли на онлайн-карту.

Скриншот | карта DeepState

В то же время в Генштабе ВСУ отмечают о том, что Курское направление сейчас является одним из самых "горячих" на фронте. За сутки произошло 27 боевых столкновений Сил обороны и ВС РФ, россияне атакуют позиции украинских военных с помощью авиационного, артиллерийского вооружения, сбрасывают КАБы. Также применяют реактивные системы залпового огня.

"Враг нанес 16 авиационных ударов, сбросил 23 КАБ, совершил 359 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", — говорится в сводке Генштаба за 5 марта.

Вместе с тем, россияне существенно уменьшили количество атак на Покровском направлении. По данным аналитиков проекта DeepState, 4 марта был зафиксирован минимальный рекорд — 17 раз за сутки. В Генштабе 5 марта подтверждают, что активных действий пока враг на этом направлении не осуществляет: за сутки ВС РФ осуществляли попытку прорвать оборону 16 раз.

Напомним, ночью 5 марта стало известно о том, что ВСУ удалось отбросить российскую армию в Харьковской и Донецкой областях. В то же время аналитики уточняли линию соприкосновения в Курской области, в районе села Черкасское Поречное.

Также вечером 5 марта стало известно, что россияне не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ на приграничье Сумской области. Там враг пытается обрезать логистику Сил обороны.