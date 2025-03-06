Силы обороны ведут бои: россияне действительно пытаются штурмовать приграничье Сумщины, — ЦПД

Российская армия продолжает вести бои на приграничной территории Сумщины: там враг действует штурмовыми группами и пытается прорваться к логистическим дорогам ВСУ.

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Вооруженные силы России не оставляют планов по обрезанию логистических путей украинских военных в Сумской области, которые ведут в город Суджа Курской области, где ВСУ продолжают удерживать позиции и давать отпор врагу. Пытаясь обрезать логистику, россияне штурмовыми группами осуществляют попытки прорвать украинскую оборону. Об этом стало известно из сообщения руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрея Коваленко вечером 5 марта.

"Россияне действительно продолжают вести бои в приграничье Сумщины и действуют штурмовыми группами", — пишет Коваленко.

По его словам, о замыслах врага обрезать логистику ВСУ до Суджи Силы обороны знали заранее, поэтому смогли подготовиться. Сейчас украинские военные дают отпор врагу на пограничье Сумщины, продолжаются боевые столкновения российской армии с солдатами ВСУ.

"Бои в зоне границы и приграничья продолжаются", — отмечает руководитель ЦПД.

Коваленко также добавил, что украинским защитникам удается "наносить значительные потери" вражеским штурмовым группам, которые пытаются прорвать приграничье Сумщины и добраться до логистических путей ВСУ.

В то же время украинские защитники продолжают держать позиции в Курской области. В вечерней сводке Генштаба за 5 марта говорилось о том, что это сейчас одно из самых горячих направлений.

Российская армия пытается прорвать оборону на Сумщине: что известно

Напомним, о том, что россияне пытаются прорвать границу Сумской области, начали писать еще в феврале. В частности 28 февраля аналитики проекта DeepState нанесли на онлайн-карту боевых действий изменения, которые иллюстрировали вхождение ВС РФ в село Новенькое. Тогда стало известно, что ВС РФ пытаются взять под контроль единственную асфальтированную дорогу между украинской Юнаковкой и российской Суджей, чтобы обрезать логистику для ВСУ, которая осуществляется этим путем.

В то же время в Генштабе ВСУ 28 февраля сообщали о том, что враг пересек границу Сумской области еще 25 февраля. По информации ведомства, Силы обороны сумели быстро отбросить вражеские штурмовые группы обратно в Россию. Также в Генштабе отмечали, что ВС РФ не оставляют попыток прорвать границу, штурмовые действия россияне начали осуществлять также пехотными группами.