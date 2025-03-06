Сили оборони ведуть бої: росіяни дійсно намагаються штурмувати прикордоння Сумщини, — ЦПД

Російська армія продовжує вести бої на прикордонній території Сумщини: там ворог діє штурмовими групами та намагається прорватися до логістичних доріг ЗСУ.

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Збройні сили Росії не полишають планів щодо обрізання логістичних шляхів українських військових у Сумській області, які ведуть до міста Суджа Курської області, де ЗСУ продовжують утримувати позиції та давати відсіч ворогу. Намагаючись обрізати логістику, росіяни штурмовими групами здійснюють спроби прорвати українську оборону. Про це стало відомо із повідомлення керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрія Коваленка ввечері 5 березня.

"Росіяни дійсно продовжують вести бої в прикордонні Сумщини і діють штурмовими групами", — пише Коваленко.

За його словами, про задуми ворога обрізати логістику ЗСУ до Суджі Сили оборони знали заздалегідь, тому змогли підготуватися. Зараз українські військові дають відсіч ворогу на прикордонні Сумщини, тривають бойові зіткнення російської армії із солдатами ЗСУ.

"Бої в зоні кордону і прикордоння тривають", — зазначає керівник ЦПД.

Коваленко також додав, що україським оборонцям вдається "наносити значні втрати" ворожим штурмовим групам, які намагаються прорвати прикордоння Сумщини та дістатися до логістичних шляхів ЗСУ.

Водночас українські захисники продовжують тримати позиції у Курській області. У вечірньому зведенні Генштабу за 5 березня йшлося про те, що це наразі один із найгарячіших напрямків.

Російська армія намагається прорвати оборону на Сумщині: що відомо

Нагадаємо, про те, що росіяни намагаються прорвати кордон Сумської області, почали писати ще у лютому. Зокрема 28 лютого аналітики проєкту DeepState нанесли на онлайн-мапу бойових дій зміни, які ілюстрували входження ЗС РФ у село Новеньке. Тоді стало відомо, що ЗС РФ намагаються взяти під контроль єдину асфальтовану дорогу між українською Юнаківкою і російською Суджею, аби обрізати логістику для ЗСУ, що здійснюється цим шляхом.

Водночас у Генштабі ЗСУ 28 лютого повідомляли про те, що ворог перетнув кордон Сумської області ще 25 лютого. За інформацією відомства, Сили оборони зуміли швидко відкинути ворожі штурмові групи назад у Росію. Також у Генштабі зазначали, що ЗС РФ не полишають спроб прорвати кордон, штурмові дії росіяни почали здійснювати також піхотними групами.