ЗС РФ перетнули кордон Сумської області ще три дні тому: подробиці від Генштабу ЗСУ
Армія Росії штурмувала ділянку кордону біля села Новеньке без колон техніки. Бої тривають, росіяни прагнуть ускладнити постачання і логістику ЗСУ в Курській області
Російські військові підрозділи перетнули державний кордон України біля села Новеньке Сумської області 25 лютого. Однак українські Сили оборони швидко відкинули ворога назад у Росію, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій агентству "Інтерфакс-Україна".
Окупанти штурмували вказану ділянку кордону силами до двох механізованих відділень без колон техніки. Їм вдалося перетнути український кордон, але їх заблокували і відкинули в Росію, пояснив військовий.
"Російські війська і далі продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами", — уточнив він.
За словами Ліхового, зараз у цьому районі тривають бойові дії. Сили оборони України намагаються не допустити перерізання української логістики.
Бої біля села Новеньке Сумської області: що відомо
Команда аналітиків DeepState раніше фіксувала просування ЗС РФ у районі Свердликово в Курській області, а район села Новеньке відображався як "сіра" зона.
Російські медіа писали про спроби армії РФ узяти під контроль єдину дорогу між українською Юнаківкою і Суджею, щоб ускладнити постачання і логістику підрозділам ЗСУ в Курській області.
Міноборони Росії не коментує прорив кордону, але заявляє про удари оперативно-тактичної, армійської авіації та артилерії по селах Олексіївка, Басівка, Біловоди, Журавка, Новеньке, Хотінь і Юнаківка Сумської області.
Фокус уже писав про порятунок австралійського страуса ему в Курській області. Тепер самка страуса живе в сумському контактному зоопарку "Бабусине подвір'я".
Нагадаємо, увечері 30 січня окупаційні війська РФ запустили "Шахед" у Сумській області, постраждав приватний будинок.