ВС РФ пересекли границу Сумской области еще три дня назад: подробности от Генштаба ВСУ

Армия России штурмовала участок границы возле села Новенькое без колонн техники. Бои продолжаются, россияне стремятся усложнить снабжение и логистику ВСУ в Курской области.

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Российские военные подразделения пересекли государственную границу Украины возле села Новенькое Сумской области 25 февраля. Однако украинские Силы обороны быстро отбросили врага обратно в Россию, рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховый агентству "Интерфакс-Украина".

Оккупанты штурмовали указанный участок границы силами до двух механизированных отделений без колонн техники. Им удалось пересечь украинскую границу, но их заблокировали и отбросили в Россию, объяснил военный.

ВС РФ штурмовали участок границы силами до двух механизированных отделений

"Российские войска и далее продолжают попытки штурмовых действий, теперь уже пехотными группами", — уточнил он.

По словам Лихового, сейчас в этом районе продолжаются боевые действия. Силы обороны Украины стараются не допустить перерезания украинской логистики.

Бои возле села Новенькое Сумской области: что известно

Команда аналитиков DeepState ранее фиксировала продвижение ВС РФ в районе Свердликово в Курской области, а район села Новенькое отражался как "серая" зона.

Российские медиа писали о попытках армии РФ взять под контроль единственную дорогу между украинской Юнаковкой и Суджей, чтобы усложнить снабжение и логистику подразделениям ВСУ в Курской области.

Минобороны России не комментирует прорыв границы, но заявляет об ударах оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии по селам Алексеевка, Басовка, Беловоды, Журавка, Новенькое, Хотень и Юнаковка Сумской области.

Фокус уже писал о спасении австралийского страуса эму в Курской области. Теперь самка страуса живет в сумском контактном зоопарке "Бабусине подвір'я".

Напомним, вечером 30 января оккупационные войска РФ запустили "Шахед" в Сумской области, пострадал по частный дом.