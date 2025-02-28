Россияне перешли границу в Сумской области: что известно, — карты DeepState

Российская армия, как показывают карты Deep State, перешла границу в Сумской области и вошла в село Новенькое. Однако официального подтверждения данной информации нет.

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Российская армия, возможно, пересекла границу с Украиной в Сумской области в районе в села Новенькое. Об этом свидетельствуют данные аналитиков ресурса Deep State.

Согласно карте, российской армии удалось продвинуться у н.п. Свердликово в Курской области. В то же время территория в районе села Новенькое отражается как "серая" зона.

Российский Telegram-канал Mash ранее писал, что ВС РФ пытаются взять под контроль единственную асфальтированную дорогу между украинской Юнаковкой и российской Суджей, чтобы усложнить снабжение и логистику бойцам ВСУ, находящимися в Курской области.

В то же время Генеральный штаб ВСУ захват села Новенькое не подтверждает.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 28 КАБ, совершил 405 обстрелов, в том числе 15 — из РСЗО", — говорится в утренней сводке, в которой также отмечается, что за минувшие сутки украинские бойцы отразили 11 штурмовых действий солдат ВС РФ.

Сумская областная военная администрация сообщила, что ночью и утром россияне провели 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Взрывы были зафиксированы в Сумской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской и Глуховской общинах.

Стоит отметить, что село Новенькое находится на самой границе с РФ, и в 2001 году в нем жило всего 15 человек. Во время полномасштабной войны населенный пункт был разрушен российской армией.

Напомним, в сводке от 10 декабря 2024 года аналитики проекта DeepState сообщали, что ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Пограничники отметили, что не фиксировали попыток захода и боевых действий, а в Сумской областной военной администрации заявили, что информация о прорыве россиянами границы на Сумщине является фейком.

23 февраля военный эксперт Евгений Дикий объяснил, как ВСУ держат линию фронта в Курской области. По его словам, это удается благодаря "маневровой" войне и тому, что нет определенной и четкой линии фронта.