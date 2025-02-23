"Нет линии фронта": эксперт объяснил, как ВСУ сдерживает превосходящие силы россиян на Курщине

По словам Евгения Дикого, в Курской области около 12 тысяч бойцов ВСУ сдерживают 60 тысяч россиян и еще около 8 тысяч солдат КНДР.

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Вооруженные силы Украины сдерживают значительно превосходящие силы ВС РФ в Курской области благодаря "маневровой" войне и отсутствию фактической линии фронта. Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил военный эксперт Евгений Дикий.

"Россияне поняли, что лобовыми штурмами мало чего можно достичь, кроме огромных потерь. Лобовые штурмы на Курщине, в отличие от Донетчины, не работают. У нас там такие сильные позиции, ведь мы смогли навязать тот тип войны, который для нас выгоден. Там не окопная война, вообще. Там нет линии фронта такой, как на Донбассе. Там война такая, которая была в начале 2022 года на Киевщине, Черниговщине, это очень маневренная война в лесистой местности", — сказал Дикий.

Он пояснил, что в Курской области есть огромные так называемые "серые зоны" — отдельные укрепленные пункты, между которыми активно передвигаются военные. И именно в такой маневровой войне ВСУ очень сильны.

"Много значит именно качество и бойцов, и командиров, поэтому можно компенсировать качеством количество. Мы постоянно даем оккупантам наступать на этом направлении, после чего бьем их в тылы, точно так, как мы их "резали" в начале войны в Киевской области", — заметил эксперт.

По словам Дикого, численность ВСУ на Курском направлении составляет 10-12 тысяч солдат, которым удается сдерживать в 5-7 раз большее количество войск противника.

"Они удерживают 60 тысяч орков, плюс восемь тысяч корейцев, то есть соотношение грубо говоря: 1 к 7, которое успешное для нас. Вот в такой войне мы сильны", — подчеркнул Дикий.

Напомним, бойцы 80-й ОДШБр ВСУ уничтожили все подразделения войск Северной Кореи, которые были в зоне ответственности бригады на Курском направлении.

Фокус также писал о том, как ВСУ разбили элитное подразделение россиян на Курщине, которое на танках с красными флагами пыталось штурмовать украинские позиции.