"Немає лінії фронту": експерт пояснив, як ЗСУ стримує переважаючі сили росіян на Курщині

За словами Євгена Дикого, в Курській області близько 12 тисяч бійців ЗСУ стримують 60 тисяч росіян та ще близько 8 тисяч солдатів КНДР.

Related video

Збройні сили України стримують значно переважаючі сили ЗС РФ в Курській області завдяки "маневровій" війні та відсутності фактичної лінії фронту. Про це в етері "Новини.LIVE" заявив військовий експерт Євген Дикий.

"Росіяни зрозуміли, що лобовими штурмами мало чого можна досягнути, крім величезних втрат. Лобові штурми на Курщині, на відміну від Донеччини, не працюють. У нас там такі сильні позиції, адже ми змогли нав'язати той тип війни, який для нас вигідний. Там не окопна війна, взагалі. Там немає лінії фронту такої, як на Донбасі. Там війна така, яка була на початку 2022 року на Київщині, Чернігівщині, це дуже маневрова війна у лісистій місцевості", — сказав Дикий.

Він пояснив, що в Курській області є величезні так звані "сірі зони" — окремі укріплені пункти, між якими активно пересуваються військові. І саме в такій маневровій війні ЗСУ дуже сильні.

"Багато важить саме якість і бійців, і командирів, тому можна компенсувати якістю кількість. Ми постійно даємо окупантам наступати на цьому напрямку, після чого б'ємо їх в тили, точно так, як ми їх "різали" на початку війни в Київській області", — зауважив експерт.

За словами Дикого, чисельність ЗСУ на Курському напрямку становить 10-12 тисяч солдатів, яким вдається стримувати у 5-7 разів більшу кількість військ противника.

"Вони утримують 60 тисяч орків, плюс вісім тисяч корейців, тобто співвідношення грубо кажучи: 1 до 7, яке успішне для нас. От в такій війні ми сильні", — наголосив Дикий.

Нагадаємо, бійці 80-ї ОДШБр ЗСУ знищили усі підрозділи військ Північної Кореї, які були в зоні відповідальності бригади на Курському напрямку.

Фокус також писав про те, як ЗСУ розбили елітний підрозділ росіян на Курщині, який на танках з червоними прапорами намагався штурмувати українські позиції.