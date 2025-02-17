З червоними прапорами на танках: ЗСУ розбили елітний підрозділ росіян на Курщині (відео)

Окупанти спробували штурмувати українські позиції десятками танків та близько ротою солдат. На відео видно, як один з танкістів "відпочиває" на снігу після влучного пострілу ЗСУ.

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Бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура" разом з суміжними підрозділами відбили масований штурм окупантів, який вони намагались здійснити на танках з червоними прапорами в Курській області. Про це повідомила пресслужба "Маґури".

"Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників. Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули "елітну" російську 155 бригаду морпіхів із прапорами "пабєди". Але замість "пабєди" вийшло традиційне "мракобєсіє", — йдеться у підписі до відео.

Українські бійці підкреслили, що росіяни не зважали, що їхали по мінному полю, а на шляху їх постійно обстрілював рій українських дронів.

"Від наших "пташок" різко втомилися не тільки танки. Один з танкістів вирішив "відпочити" біля підбитої машини — і наші FPV батальйону ББС і пілоти інших батальонів допомогли йому остаточно", — зазначили в "Маґурі".

На самому відео видно, що колона російських танків з червоними прапорами намагається рухатись засніженим полем, проте під ними підриваються міни, зверху по танках прилітають дрони, а також інша артилерія.

"Гасимо всі спроби ворога просуватися на Курщині", — наголосили бійці ЗСУ.

Нагадаємо, українські артилеристи знищили новітній російський ЗРК за 135 млн доларів.

15 лютого партизанський рух "Атеш" повідомив, що ЗС РФ ламають власну техніку під Покровськом.