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ЗСУ в Курській області під час одного бою знищили 140 солдатів КНДР, — журналіст

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Солдати КНДР ідуть на штурм позицій ЗСУ

Штурм відбивали усі підрозділи 47 бригади "Маґура" разом із суміжними. По ворогу відпрацювали екіпажі Bradley та артилерія касетними снарядами. Коригувала вогонь по КНДрівцях і росіянах розвідрота.

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Збройні сили України в Курській області відбили масований штурм росіян, який тривав 16 годин. За цей час було ліквідовано 140 солдатів КНДР. Про це в своєму телеграм-каналі розповів журналіст Юрій Бутусов.

Він виклав фото втрат північнокорейців у тому бою.

"Кадри знищення північнокорейських військовослужбовців у санітарній зоні Курської області РФ від воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Загалом під час відбиття штурму було ліквідовано цілу роту — близько 140 піхотинців армії КНДР", — проінформував він.

Бій, про який йдеться, відбувся 8 лютого на території Курської області. Як повідомляли бійці 47-ї окремої механізованої бригади, під час того штурму росіяни змінили тактику. Якщо раніше наступали здебільшого технікою, то того дня кинули на штурм саме піхоту.

"Атаки здійснювалися великою кількістю піхотних груп одразу в кількох напрямках. Штурм почався опівночі, тривав всю ніч накатами в кілька хвиль і продовжувався понад 16 годин. Йшли по полях та відкритих ділянках. Ворожих штурмовиків підвозили також на баггі й вивантажували у вузькі посадки, де ворог ховався під деревами", — йдеться в повідомленні в телеграм-каналі 47 бригади.

Зазначається, що штурм відбивали усі підрозділи бригади разом із суміжними. Потужно по ворогу відпрацювали екіпажі Bradley та артилерія касетними снарядами. Коригувала вогонь по КНДрівцях і росіянах розвідрота.

Нагадаємо, що 12 лютого повідомлялося, що частину солдатів КНДР відвели з передової у Курській області Росії, а частина продовжує брати участь у штурмах. Тих, хто вижив, ще раз навчають і кидають у бій.