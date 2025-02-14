ВСУ в Курской области во время одного боя уничтожили 140 солдат КНДР, — журналист

Штурм отражали все подразделения 47 бригады "Магура" вместе со смежными. По врагу отработали экипажи Bradley и артиллерия кассетными снарядами. Корректировала огонь по КНДровцам и россиянам разведрота.

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Вооруженные силы Украины в Курской области отбили массированный штурм россиян, который длился 16 часов. За это время было ликвидировано 140 солдат КНДР. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Юрий Бутусов.

Он выложил фото потерь северокорейцев в том бою.

"Кадры уничтожения северокорейских военнослужащих в санитарной зоне Курской области РФ от воинов 47-й отдельной механизированной бригады. Всего во время отражения штурма была ликвидирована целая рота — около 140 пехотинцев армии КНДР", — проинформировал он.

Бой, о котором идет речь, состоялся 8 февраля на территории Курской области. Как сообщали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады, во время того штурма россияне изменили тактику. Если раньше наступали в основном техникой, то в тот день бросили на штурм именно пехоту.

"Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов. Шли по полям и открытым участкам. Вражеских штурмовиков подвозили также на багги и выгружали в узкие посадки, где враг прятался под деревьями", — говорится в сообщении в телеграмм-канале 47 бригады.

Отмечается, что штурм отражали все подразделения бригады вместе со смежными. Мощно по врагу отработали экипажи Bradley и артиллерия кассетными снарядами. Корректировала огонь по КНДровцам и россиянам разведрота.

Напомним, что 12 февраля сообщалось, что часть солдат КНДР отвели с передовой в Курской области России, а часть продолжает участвовать в штурмах. Тех, кто выжил, еще раз обучают и бросают в бой.