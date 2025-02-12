Готовят выживших и отправляют на передовую: DeepState о новом появлении солдат КНДР на Курщине

Северокорейские солдаты до сих пор задействованы, но не в таком количестве, как раньше. Они после обучения намерены проводить штурмы более организованно, говорит Руслан Микула.

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Часть солдат КНДР отвели с передовой в Курской области России, а часть продолжает ходить в штурмы. Тех, кто выжил, еще раз обучают и отправляют на передовую. Об этом в комментарии "Еспресо" сказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула.

По мнению эксперта, ситуация с северокорейскими солдатами напоминает ситуацию с наемниками ЧВК "Вагнер", когда их вывели, заставили переподписать контракты и снова бросили в бой.

"Здесь что-то похожее. Северокорейские солдаты до сих пор задействованы, но не в таком количестве. Из того, что нам известно, сейчас они готовят тех, кто выжил, и на Курщину отправляется пополнение. Они хотят проводить следующие штурмовые действия более организованно, ведь уже имеют, к сожалению, опыт. Итак, северокорейцы есть на фронте, но не в таком количестве", — пояснил Микула.

По словам Руслана Микулы, ВС РФ в курской области продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Свердликово. Там они имеют определенные успехи — закрепились в северной части и проводят зачистку в направлении востока и юга.

"Также враг имел успехи в Николаево-Дарьино, где вытеснил Силы обороны фактически за пределы населенного пункта. И сейчас враг сохраняет активное присутствие в этом районе. Кроме того, последние усилия противника были направлены на штурмовые действия в районе Малая Локня. Здесь замысел противника понятен и очевиден — отрезать ВСУ, которые находятся в Погребках", — отметил Микула.

Напомним, что ранее сообщалось, что боевая подготовка бойцов КНДР предусмотрена не только на Дальнем Востоке, где есть ограниченный контингент, но и прямо на полигонах Северной Кореи.