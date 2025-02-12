Готують тих, хто вижив, і відправляють на передову: DeepState про нову появу солдатів КНДР на Курщині

Північнокорейські солдати досі залучені, але не в такій кількості, як раніше. Вони після навчання мають наміри проводити штурми більш організовано, говорить Руслан Микула.

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Частину солдатів КНДР відвели з передової у Курській області Росії, а частина продовжує ходити у штурми. Тих, хто вижив, ще раз навчають і відправляють на передову. Про це в коментарі "Еспресо" сказав співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула.

На думку експерта, ситуація з північнокорейськими солдатами нагадує ситуацію з найманцями ПВК "Вагнер", коли їх вивели, змусили перепідписати контракти і знову кинули в бій.

"Тут щось схоже. Північнокорейські солдати досі залучені, але не в такій кількості. З того, що нам відомо, зараз вони готують тих, хто вижив, і на Курщину вирушає поповнення. Вони хочуть проводити наступні штурмові дії більш організовано, адже вже мають, на жаль, досвід. Отже, північнокорейці є на фронті, але не в такій кількості", — пояснив Микула.

За словами Руслана Микули, ЗС РФ в курській області продовжують штурмові дії в напрямку населеного пункту Свердліково. Там вони мають певні успіхи — закріпилися в північній частині і проводять зачистку в напрямку сходу й півдня.

"Також ворог мав успіхи в Ніколаєво-Дар'їно, де витіснив Сили оборони фактично за межі населеного пункту. І зараз ворог зберігає активну присутність у цьому районі. Крім того, останні зусилля противника були спрямовані на штурмові дії в районі Мала Локня. Тут задум противника зрозумілий і очевидний — відрізати ЗСУ, які перебувають у Погребках", — зауважив Микула.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що бойова підготовка бійців КНДР передбачена не тільки на Далекому Сході, де є обмежений контингент, а й прямо на полігонах Північної Кореї.