"Інструктори під виглядом легкопоранених": екс-глава СЗРУ розкрив схему відправки військових у КНДР

За словами Миколи Маломужа, бойова підготовка бійців КНДР передбачена не тільки на Далекому Сході, де є обмежений контингент. Але й на полігонах Північної Кореї.

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Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розкрив схему, за якою Росія приховує виправляння військових інструкторів до КНДР. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

Генерал армії нагадав, що у голів КНДР Кім Чен Ина та Кремля Володимира Путіна є чинна угода про співпрацю у військово-політичній сфері, яка передбачає підтримку боротьби проти західних режимів. Головним чином Вашингтона, а також бойових дій проти України. Угодою передбачено постачання такого озброєння, як ракети, боєприпаси та САУ.

На сьогодні, за словами екскерівника відомства з питань зовнішньої розвідки, бойова підготовка бійців КНДР передбачена не тільки на Далекому Сході, де є обмежений контингент, а й прямо на полігонах країни.

Це передбачає відправлення в КНДР інструкторів зі ЗС РФ. Але за негласною схемою, оскільки "не повинна викликати підозри, що Росія не тільки використовує корейців на фронті, а й готує їх для воєн і проти України, і проти Південної Кореї", — наводить видання слова українського генерала.

Для цього російських офіцерів із легкими пораненнями відправляють у Пхеньян, де вони проходять реабілітацію. Військових розміщують у центрах підготовки, а вони з бойовим досвідом проводять навчання корейців. Моделюють реальні бойові ситуації, зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки. В українських військових, уточнив генерал, є оперативні дані щодо такої співпраці РФ і КНДР.

Нагадаємо, що 11 лютого повідомлялося, що, за даними південнокорейської розвідки, РФ отримала 200 далекобійних гармат і багато снарядів.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ розповіли, що північнокорейських солдатів краще готують, ніж російську піхоту.