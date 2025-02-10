"Солдати КНДР кращі за російську піхоту": ЗСУ розповіли про бої з військовими Кім Чен Ина

Українські солдати зазначають, що північнокорейці добре стріляють і проявляють чудеса витривалості, але росіяни використовують їх, як гарматне м'ясо.

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Українські солдати, які воювали з військовими з КНДР у Курській області, розповіли, чому солдати Кім Чен Ина кращі за російську піхоту. Вони явно пройшли підготовку і, ймовірно, правда з північнокорейського спецназу. Про це бійці ЗСУ розповіли журналістам EL PAÍS.

Українські військові згодні, що північнокорейці, з якими вони зіткнулися, — це добре підготовлені солдати, які значно перевершують звичайну російську піхоту, імовірно, це справді елітні війська.

Спецназ КНДР Фото: KCNA

Володимир, член 8-го полку спеціального призначення, навів показовий приклад: відповідно до західних стандартів евакуації поранених, чотири солдати мають координувати свої дії, щоб винести полеглих товаришів з поля бою. Але північнокорейці відправляють тільки одного солдата, щоб винести пораненого.

"Він несе його на своїх плечах, і все", — зазначив Володимир.

Андрій, справжнє ім'я командира роти 61-ї механізованої бригади, каже, що солдати КНДР — це підготовлені військові, яких явно навчали понад півроку. Він додає, що середній вік північнокорейців набагато нижчий, ніж у російській армії. Найстаршому солдату КНДР, якого вони ідентифікували, було 25 років.

"Вони добре стріляють, добре рухаються, вони хороші бійці, але їх використовують як гарматне м'ясо", — каже Андрій.

Тактика солдатів КНДР

Тактика солдатів КНДР завжди одна й та сама: вони атакують штурмовими групами щонайменше 100 солдатів "в лоб", не відступаючи і не змінюючи напрямку, навіть коли по них б'є артилерія. У них майже немає бронетехніки або підтримки російської артилерії.

Солдати КНДР Фото: З відкритих джерел

"Це класична радянська військова тактика: наступати за будь-яку ціну. Але це самогубство. Вони більше вмотивовані ідеологічно, але вони не готові до цієї війни, вони не розуміють її технологічно, і їхня тактика не відповідає тактиці сучасної війни", — каже Володимир, прессекретар 95-ї бригади, зазначаючи, що солдати КНДР наступають "до останньої людини".

"Був один день, коли 700 північнокорейців атакували нас, просто в лоб, просто так, кричачи і стріляючи, майже без вогневої підтримки. Загинуло щонайменше 30%", — зазначив він.

І в солдатів КНДР немає ніякої техніки. Бійці ЗСУ розповіли, як одного разу знайшли одну рацію на загін із 20 осіб. А під час бою чули, як командир роти вигукував накази своїм людям, тоді як росіянин поруч із ним давав йому основні вказівки російською мовою.

Солдати КНДР у Курській області Фото: Telegram

Українські військові також вказують на проблеми комунікації між росіянами та північнокорейцями як на вирішальний чинник відступу останніх із фронту. Але наразі бійці ЗСУ наголошують, що північнокорейці вчаться і якщо отримають підготовку від своїх товаришів, які вже мають бойовий досвід, то "вони можуть стати більш небезпечними противниками".

Нагадаємо, на підставі угоди про взаємну оборону, підписаної 2024 року Кім Чен Ином і Володимиром Путіним, Пхеньян із жовтня розмістив у Курській області понад 11 000 солдатів. Наприкінці року Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські війська втратили 4000 осіб лише за три місяці бойових дій.

Крім солдатів Кім Чен Ин відправляє в Росію і робочу силу. Розвідка Південної Кореї стверджує, що за 2024 рік у РФ із КНДР в'їхало 13 221 особа.