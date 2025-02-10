"Солдаты КНДР лучше российской пехоты": ВСУ рассказали про бои с военными Ким Чен Ына

Украинские солдаты отмечают, что северокорейцы хорошо стреляют и проявляют чудеса выносливости, но россияне используют их, как пушечное мясо.

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Украинские солдаты, которые воевали с военными из КНДР в Курской области, рассказали, почему солдаты Ким Чен Ына лучше российской пехоты. Они явно прошли подготовку и, вероятно, правда из северокорейского спецназа. Об этом бойцы ВСУ рассказали журналистам EL PAÍS.

Украинские военные согласны, что северокорейцы, с которыми они столкнулись, — это хорошо подготовленные солдаты, намного превосходящие обычную российскую пехоту, вероятно, это правда элитные войска.

Спецназ КНДР Фото: KCNA

Владимир, член 8-го полка специального назначения, привел показательный пример: согласно западным стандартам эвакуации раненых, четыре солдата должны координировать свои действия, чтобы вынести павших товарищей с поля боя. Но северокорейцы отправляют только одного солдата, чтобы вынести раненого.

"Он несет его на своих плечах, и все", — отметил Владимир.

Андрей, настоящее имя командира роты 61-й механизированной бригады, говорит, что солдаты КНДР – это подготовленные военные, которых явно обучали более полугода. Он добавляет, что средний возраст северокорейцев намного ниже, чем в российской армии. Самому старшему солдату КНДР, которого они идентифицировали, было 25 лет.

"Они хорошо стреляют, хорошо двигаются, они хорошие бойцы, но их используют как пушечное мясо", — говорит Андрей.

Тактика солдат КНДР

Тактика солдат КНДР всегда одна и та же: они атакуют штурмовыми группами не менее 100 солдат "в лоб", не отступая и не меняя направления, даже когда по ним бьет артиллерия. У них почти нет бронетехники или поддержки российской артиллерии.

Солдаты КНДР Фото: Из открытых источников

"Это классическая советская военная тактика: наступать любой ценой. Но это самоубийство. Они больше мотивированы идеологически, но они не готовы к этой войне, они не понимают ее технологически, и их тактика не соответствует тактике современной войны", — говорит Владимир, пресс-секретарь 95-й бригады, отмечая, что солдаты КНДР наступают "до последнего человека".

"Был один день, когда 700 северокорейцев атаковали нас, прямо в лоб, просто так, крича и стреляя, почти без огневой поддержки. Погибло не менее 30%", — отметил он.

И у солдат КНДР нет никакой техники. Бойцы ВСУ рассказали, как однажды нашли одну рацию на отряд из 20 человек. А во время боя слышали, как командир роты выкрикивал приказы своим людям, в то время как русский рядом с ним давал ему основные указания на русском языке.

Солдаты КНДР в Курской области Фото: Telegram

Украинские военные также указывают на проблемы коммуникации между россиянами и северокорейцами как на решающий фактор отступления последних с фронта. Но сейчас бойцы ВСУ отмечают, что северокорейцы учатся и если получат подготовку от своих товарищей, которые уже имеют боевой опыт, то "они могут стать более опасными противниками".

Напомним, на основании соглашения о взаимной обороне, подписанного в 2024 году Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, Пхеньян с октября разместил в Курской области более 11 000 солдат. В конце года Владимир Зеленский заявил, что северокорейские войска потеряли 4000 человек всего за три месяца боевых действий.

Кроме солдат Ким Чен Ын отправляет в Россию и рабочую силу. Разведка Южной Кореи утверждает, что за 2024 год в РФ из КНДР въехало 13 221 человек.