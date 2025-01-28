Тактики 80-х, живыми не сдаются: как воюют бойцы КНДР, которых погибло уже 4000, — CNN (фото)

У большинства северокорейских военных по 5-10 гранат и 10 магазинов к автоматам АК-12, более новой версии АК-47. В записке одного из бойцов КНДР говорилось, что следует лечь в воронку от разорвавшейся мины дрона, потому что "дважды в одну воронку не падает".

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Северокорейские войска прибегают к жестоким и практически самоубийственным тактикам. По данным западных разведывательных отчетов, в Россию отправили до 12 000 северокорейских солдат, и около 4000 бойцов КНДР уже были убиты или ранены. Об этом пишет CNN.

Взорвать гранату под подбородком вместо того, чтобы сдаться, использовать сослуживца, чтобы выманить дрон, лечь в воронку от разорвавшегося "скида", потому что "дважды в одну воронку не падает", снять бронежилет и шлем, чтобы передвигаться быстрее. К подобному прибегают военнослужащие КНДР.

В преддверии вероятной эскалации перед возможными мирными переговорами Москва испытывает нехватку личного состава, и, по данным украинской военной разведки, ожидается, что Пхеньян отправит подкрепление.

В одном из видео, переданном журналистам, украинский солдат приблизился к раненому северокорейскому бойцу, который лежал лицом вниз во время столкновений. Когда украинец потянул северокорейского солдата за ногу, чтобы проверить, жив ли тот, боец КНДР издал крик на корейском, а затем взорвал гранату рядом со своей головой.

"Они используют гранаты, а это значит, что могут взорвать себя, — объяснил "Покемон", — позывной командира 6-го отряда специальных операций. — Они могут просто нагло идти в бой, пока их не нейтрализуют. Несмотря на все призывы сдаться, они продолжат воевать".

Боец ВСУ с позывным "Покемон"

Северокорейцы не готовы к реалиям современного поля боя в Украине.

"Все молодые, обученные, выносливые бойцы, — сказал Покемон. — Но прежде в боях они не сталкивались с БПЛА, которые изменили войну в Украине. Они готовы к реалиям войны 1980 года в лучшем случае". По словам украинских военных, северокорейцы упорно продолжали лобовые, массированные атаки, часто атакуя одно и то же место повторно, несмотря на потери.

"Амур", командир роты, сказал, что некоторые северокорейцы снимали каски и тяжелые защитные пластины с бронежилетов, чтобы легче ходить и быстрее атаковать украинские позиции.

"Они очень маневренные, бегают и двигаются очень быстро, — объяснил он. — Их трудно поймать, особенно с помощью дрона".

Часто северокорейцы прокладывают обходной путь к украинским оборонительным позициям, будто их научили не бежать по прямой. Северокорейцы также устанавливают противотанковые мины на дорогах, каждое укрытие, каждую машину просто уничтожают с помощью противотанковых гранатометов. Двигаются очень быстро, буквально бегут, добавил боец.

"В их рюкзаках минимум воды, маленькие бутылки — до литра, — отметил он также. — Нет никакой дополнительной теплой одежды — ни шапок, ни шарфов, ничего".

У большинства из них около 10 магазинов, 5-10 гранат, боеприпасы для пулемета и мины. Северокорейский солдат был вооружен автоматом АК-12 — более новой версией стандартного АК-47, сказал "Амур". Украинские военные взяли у погибших образцы ДНК — мазки слюны и пряди волос.

Журналисты CNN геолоцировали видео — полигон в Сергеевне, Приморский Край РФ

У северокорейского солдата, которого на видео запечатлели взрывающим гранату, было поддельное российское военное удостоверение, по которому идентифицировали 29-летнего Мента Чата.

В документе говорилось, что он присоединился к российской армии в октябре и якобы был выходцем из российской Тувы. На одной из записок, найденной у погибшего, были клятвы верности лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и победе в бою. Неясно, были ли записки призваны подчеркнуть преданность солдата в случае гибели в бою ради защиты своих выживших семей или же они действительно отражают его образ мышления.

Записки бойцов КНДР

В еще одной записке, найденной у погибшего, прославлялась доблесть Северной Кореи в бою и высмеивалась Украина.

"Молот смерти для неизвестного и марионеточного мусора не за горами. Мы обладаем мощной силой, которая заставляет их дрожать от страха. Несомненно победная битва", — говорилось в записке. В другой записке говорилось: "Я покажу беспримерную храбрость в полной мере. Мир, внимательно наблюдай".

Кражи продуктов

В еще одном документе, вероятно, составленном офицером, фиксировались проступки северокорейских солдат — обычная практика в тоталитарном государстве, где граждан поощряют доносить друг на друга. В записке сообщалось, что солдат "совершил невообразимо позорный поступок, украв припасы". В другой записке было о том, что еще один военный "не смог поддержать достоинство Верховного главнокомандующего и поставил свои личные интересы превыше всего".

Записки бойцов КНДР

Другие документы содержали радиокоды северокорейских сил, но также и заметки о новой тактике противодействия атакам беспилотников, от которых, по словам "Амура", северокорейцы понесли большие потери.

"Мое подразделение могло уничтожить около 30 солдат противника за день, просто сбрасывая гранаты им на головы. Они не понимали, что делать", — объяснил он.

Написанная от руки северокорейская записка под названием "Как уничтожать беспилотники" предлагала использовать солдат в качестве приманки.

Записки бойцов КНДР

"Когда беспилотник замечен… на расстоянии около 10–12 метров, один из трех человек должен заманить его, а двое других должны прицелиться и стрелять.

"Еще один метод — поскольку снаряд не попадет в одну и ту же воронку, — укрыться в воронке…", — говорилось в записке.

Корейцы не берут пленных ВСУ

Командир батальона с позывным "Бандит" также отметил, что северокорейцы продемонстрировали хорошую меткость, когда сбивали дроны с расстояния около ста метров, что говорит о высоком уровне подготовки в КНДР.

"Один человек принимает на себя удар. Двое или трое стоят сбоку и стреляют напрямую", — отметил он. Боец ВСУ также рассказал о безжалостности противника.

"Наших пленных они не берут. Все наши военнослужащие, которых мы нашли, были застрелены в затылок", — добавил он.

Напомним, что обозреватель рассказал, что на самом деле не так с "бракованным" оружием ВСУ.

Также сообщалось, что РФ готовила удар по расположению F-16, при этом россиянам помогали завербованные жители Кременчуга.