РФ готовила удар по расположению F-16: россиянам помогали жители Кременчуга (фото)

Завербованные россиянами жители Кременчуга получили задание собрать координаты аэродромов ВСУ в 5 регионах Украины, чтобы враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары. Злоумышленники сейчас находятся под стражей, им грозит пожизненное.

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На Полтавщине военная контрразведка задержала двух агентов Российской Федерации, которые фотографировали взлет отечественного истребителя F-16 вблизи одного из военных аэродромов Украины. Об этом сообщают в Службе безопасности.

Двое жителей Кременчуга в возрасте 21 и 22 года были завербованы кадровой сотрудницей ФСБ РФ. Их задачей было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары.

Приспешники врага также должны были сделать текстовый и фотоотчет, в котором должны были указать и описать, какая именно техника расположена на каждом из объектов.

Чтобы выполнить задание, агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить вблизи "цели" в течение нескольких дней.

Как информируют в прокуратуре Полтавской области, в ноябре 2024 года мужчины поехали в другую область и на камеру мобильного телефона сфотографировали место дислокации воинской части. Фотографии через мессенджер прислали заказчице.

Сотрудники СБУ разоблачили агентов еще на начальном этапе их враждебной активности, задокументировали их безрезультатные визиты в несколько регионов и задержали во время фотографирования истребителей F-16.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила в Донецкой области медсестру и водителя, которые работали на кадрового сотрудника военной контрразведки ФСБ. Оба собирали данные с позиций украинских военных и передавали врагу.

Также Фокус сообщал, что СБУ задержала агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ в Харьков. Известно, что его завербовали, когда тот находился в тюрьме на территории Луганской области.