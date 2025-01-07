Украинский пилот F-16 впервые в истории за один вылет уничтожил 6 крылатых ракет, — Игнат

Во время российской атаки 13 декабря пилот истребителя F-16 установил рекорд. Американские тренеры не могли сначала поверить, что украинцы способны на подобное.

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Во время массированной ракетно-дроновой атаки 13 декабря 2024 года украинский пилот на самолете F-16 впервые в истории за один боевой вылет истребителя уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Об этом уникальном случае рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В тот день в украинском небе находилось почти 200 российских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатые ракеты. Последние являются основной целью для истребителей. По курсу самолета была группа из восьми крылатых ракет, — вспоминает пилот F-16, который подлетел на удобное для работы расстояние, захватил две цели, поочередно запустил ракеты и попал в них.

Под крыльями F-16 у украинского пилота только четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух" среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью. Впоследствии летчику пришлось приблизиться на расстояние около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия и успешно сбить еще две цели.

После того, как пилот выпустил все ракеты, получил команду отойти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям Су-27. Но на его курс вышла еще одна вражеская цель, которая, очевидно, двигалась в направлении столицы.

Из вооружения на F-16 осталась лишь скорострельная авиационная пушка и летчик начал сближение.

"Я понимал, что шансов попасть в ракету, летящую со скоростью 650 км+ немного — сначала надо найти ее в небе, выровняться по высоте и с расстояния не более 500 метров вести огонь на опережение", — рассказал пилот, объяснив, что подлетать ближе крайне опасно, поскольку в случае детонации боевой части можно влететь в облако обломков.

К тому же сбивать воздушные цели авиационной пушкой пилоты учились исключительно на тренажерах в США. В реальном полете украинские пилоты F-16 ни разу не применяли пушку против ракет.

Пилот сделал несколько очередей из пушки, как учили инструкторы и как отрабатывал на тренажере, и услышал два взрыва. По результатам объективного контроля оказалось, что ракет было две, которые летели "этажеркой", рядом друг с другом.

"Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь близко друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. Ну, собственно, в тот день я, пожалуй, поставил рекорд", — рассказал пилот.

Американцы сперва даже не могли поверить, что украинские пилоты способны на такое. Они были приятно удивлены, узнав, как работают их подопечные.

Игнат констатирует, что хотя Украина получила от партнеров не слишком новые модификации самолетов, которые не имеют мощных радаров и дальнобойных ракет, чтобы в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян, но украинские пилоты доказывают каждый день, что они — все равно лучшие, хоть в кабине советского, хоть американского истребителя.

Напомним, 13 декабря силы ПВО сбили 81 российскую ракету. Из них 11 уничтожили пилоты истребителей F-16.

Тогда под массированным ударом была энергетика по всей Украине. В некоторых регионах воздушная тревога продолжалась почти 15 часов.