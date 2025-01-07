Український пілот F-16 вперше в історії за один виліт знищив 6 крилатих ракет , — Ігнат

Під час російської атаки 13 грудня пілот винищувача F-16 встановив рекорд. Американські тренери не могли спочатку повірити, що українці здатні на подібне.

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Під час масованої ракетно-дронової атаки 13 грудня 2024 року український пілот на літаку F-16 вперше в історії за один бойовий виліт винищувача знищив одразу шість крилатих ракет противника. Про цей унікальний випадок розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Того дня в українському небі знаходилося майже 200 російських безпілотників, "Кинджали", балістика і 94 крилаті ракети. Останні є основною метою для винищувачів. По курсу літака була група з восьми крилатих ракет, — пригадує пілот F-16, який підлетів на зручну для роботи відстань, захопив дві цілі, почергово запустив ракети та влучив у них.

Під крилами F-16 в українського пілота лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря" середнього та ближнього радіуса дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю. Згодом льотчику довелося наблизитися на відстань близька двох миль, аби застосувати ракети малого радіуса дії та успішно збити ще дві цілі.

Після того, як пілот випустив усі ракети, отримав команду відійти у у зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях Су-27. Але на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася у напрямку столиці.

Із озброєння на F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата й льотчик почав зближення.

"Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить із швидкістю 650 км+ небагато — спершу треба знайти її в небі, вирівнятись по висоті і з відстані не більше як 500 метрів вести вогонь на випередження", — розповів пілот, пояснивши, що підлітати ближче вкрай небезпечно, оскільки у разі детонації бойової частини можна влетіти у хмару уламків.

До того ж збивати повітряні цілі авіаційною гарматою пілоти вчилися виключно на тренажерах у США. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет.

Пілот зробив кілька черг із гармати, як вчили інструктори та як відпрацьовував на тренажері й почув два вибухи. За результатами об’єктивного контролю виявилося, що ракет було дві, які летіли "етажеркою", поруч одна від одної.

"Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я, мабуть, поставив рекорд", — розповів пілот.

Американці спершу навіть не могли повірити, що українські пілоти здатні на таке. Вони були приємно здивовані, дізнавшись, як працюють їх підопічні.

Ігнат констатує, що хоча Україна отримала від партнерів не надто нові модифікації літаків, які не мають потужних радарів та далекобійних ракет, аби наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але українські пілоти доводять кожного дня, що вони — все одно найкращі, хоч в кабіні радянського, хоч американського винищувача.

Нагадаємо, 13 грудня сили ППО збили 81 російську ракету. з них 11 знищили пілоти винищувачів F-16.

Тоді під масованим ударом була енергетика по всій Україні. У деяких регіонах повітряна тривога тривала майже 15 годин.