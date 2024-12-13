ЗС РФ запустили по Україні рекордну кількість БПЛА: у Росії назвали причину масованого удару

Під час атаки, яка тривала 20 годин, ворог запустив 193 БПЛА. Також міста атакували понад 90 ракет.

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Під час масованої атаки з 12-го на 13 грудня ЗС РФ запустили по Україні рекордну кількість БПЛА. Про це відомо зі зведення, опублікованого пресслужбою Повітряних сил ЗСУ.

З 14:00 четверга по 10:00 п’ятниці російські війська здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши різні типи ракет та ударні БПЛА. Загалом у небі зафіксували 287 засобів, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (запущені з винищувачів МіГ-31К у Тамбовській області);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (запущені з Брянської області й окупованого Криму);

1 балістичну ракету KN-23 (запущена з Брянської області);

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ (запущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області);

24 крилаті ракети "Калібр" (запущені з Чорного моря);

7 крилатих ракет "Іскандер-К" (запущені з Воронезької та Ростовської областей);

1 керована авіаційна ракета Х-59 / Х-69 (запущені з неба над Луганською областю);

193 безпілотники типу Shahed та невстановленого типу (запущені з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ і Міллєрово).

У Повітряних силах підтвердили, що до відбиття атаки були залучені західні винищувачі F-16, які "ефективно відпрацювали".

Силам ППО вдалося збити:

80 крилатих ракет Х-101 / Х-55СМ / "Калібр" / "Іскандер-К";

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

80 ударних БПЛА.

Ще 105 безпілотників цілей своїх не досягли й були локаційно втрачені. П’ять дронів повернулись у Росію, ще один полетів у Білорусь.

"Вкотре ракетно-дроновий удар противника здебільшого був спрямований по об’єктах енергетики України", — зауважили у ЗСУ.

Варто зазначити, що запуск 193 БПЛА — це новий рекорд країни-агресорки у цій війні. Раніше найбільшою кількістю дронів, яка летіла по Україні, було 188 одиниць. Йдеться про атаку вночі на 26 листопада.

У Міністерстві оборони РФ нагадали про атаку ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі 11 грудня та назвали сьогоднішній обстріл "відповіддю". Пресслужба зазначила, що цілями удару були критично важливі об'єкти паливної та енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу.

Наслідки обстрілу ЗС РФ з 12 на 13 грудня Фото: ДСНС

"Мети удару досягнуто. Усі об'єкти вражені", — додали у ворожому Міноборони.

Нагадаємо, Фокус зібрав інформацію про наслідки обстрілу в регіонах. В Одесі гриміли вибухи та зникли вода зі світлом у деяких районах. В Харкові постраждали працівники цивільного підприємства. На Київщині було пошкоджено приватні будинки.

В "Укренерго" попередили, що через масовану атаку обмеження електроенергії збільшать. Графіки відключень світла по регіонах змінились, застосовують три з шести черг.