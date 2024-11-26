РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів: сили ППО збивали БпЛА у 17 областях
188 безпілотників російські окупанти запустили цієї ночі. Попередній "рекорд" був зафіксований два тижні тому, коли Україну атакували 145 ворожих дронів.
У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, використавши 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та рекордну кількість ударних дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу — 188. Запуск ракет здійснювався з території Воронезької та Курської областей, а дрони окупанти запускали з Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 протиповітряній обороні вдалося збити 76 безпілотників у 17 областях, зокрема у:
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Чернівецькій,
- Тернопільській,
- Рівненській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Одеській,
- Миколаївській.
Ще 95 дронів, імовірно, втрачено через активну роботу засобів РЕБ, а п’ять із них змінили маршрут і попрямували в напрямку Білорусі.
Для відбиття цієї атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури, а також пошкодження приватних та багатоквартирних будинків у декількох регіонах. Попередньо повідомляється, що обійшлося без жертв та постраждалих.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, попередній "рекорд" атаки "Шахедами" був зафіксований у ніч на 10 листопада. Тоді РФ застосувала 145 ударних дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу.
Фокус писав про атаку РФ у ніч на 26 листопада. У Тернополі люди залишились без світла, є перебої з водою.