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РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів: сили ППО збивали БпЛА у 17 областях

атака дронів, атака шахедів
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА

188 безпілотників російські окупанти запустили цієї ночі. Попередній "рекорд" був зафіксований два тижні тому, коли Україну атакували 145 ворожих дронів.

У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну, використавши 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та рекордну кількість ударних дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу — 188. Запуск ракет здійснювався з території Воронезької та Курської областей, а дрони окупанти запускали з Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 протиповітряній обороні вдалося збити 76 безпілотників у 17 областях, зокрема у:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Житомирській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Чернівецькій,
  • Тернопільській,
  • Рівненській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Одеській,
  • Миколаївській.
Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА Fullscreen
Сили ППО збили 76 ворожих БПЛА
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Ще 95 дронів, імовірно, втрачено через активну роботу засобів РЕБ, а п’ять із них змінили маршрут і попрямували в напрямку Білорусі.

Для відбиття цієї атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури, а також пошкодження приватних та багатоквартирних будинків у декількох регіонах. Попередньо повідомляється, що обійшлося без жертв та постраждалих.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, попередній "рекорд" атаки "Шахедами" був зафіксований у ніч на 10 листопада. Тоді РФ застосувала 145 ударних дронів типу Shahed та БпЛА невстановленого типу.

Фокус писав про атаку РФ у ніч на 26 листопада. У Тернополі люди залишились без світла, є перебої з водою.