РФ запустила майже 150 дронів по Україні, є постраждалі: все, що відомо про нічну атаку (фото)

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 62 дрони в різних областях під час нічної атаки, тоді як локаційно втрачено ще 67. Під час нічної атаки найбільше постраждала Одеса.

У ніч з 9 на 10 листопада Збройні сили Російської Федерації атакували Україну за допомогою безпілотників. Ворог запустив 145 повітряних цілей під час атаки БПЛА по Україні. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил у Telegram.

"У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БПЛА! Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145-ти повітряних цілей — ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ — РФ, мис Чауда — Крим", — йдеться у повідомленні.

У ПС розповіли, що напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони. Так станом на 09:30, підтверджено збиття 62 дронів в різних областях:

Одеській;

Київській;

Житомирській;

Харківській;

Полтавській;

Сумській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Донецькій.

Тоді як локаційно втрачено в різних регіонах 67 БПЛА, ще десять вийшли з повітряного простору України в напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

"Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога", — додали в повідомленні.

Наслідки нічної атаки БПЛА в Одесі

За словами керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, через атаку ударних дронів в обласному центрі поранення отримали дві людини, їх госпіталізували до лікарні в стані середнього ступеня важкості.

Також було пошкоджено інфраструктуру, а саме:

25 гаражних приміщень;

два легкових автомобілі;

девʼять вантажних автомобілів;

десять кіосків та два магазини на ринку;

шість приватних житлових будинків, з них два зруйновано;

АЗС.

Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Що відбувалося у Київській області під час атаки БПЛА по Україні

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що в регіоні працювали сили ППО, тривога тривала понад десять годин.

"Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — сказав Руслан Кравченко.

Він уточнив, що станом на 08:30, в результаті падіння уламків знищених ворожих цілей пошкоджено приватний будинок, сталося загоряння, пожежа вже загашена. Також пошкоджено паркан і господарчу будівлю. Ще в одному районі уламки знищених дронів пошкодили підсобне приміщення, паркан, загорівся травʼяний настил.

Начальник КМВА Сергій Попко зауважив, що вночі в Києві повітряну тривогу оголошували двічі, сумарно вона тривала майже пʼять годин.

"Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але і усі складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики. Таким чином, сьогодні Сили оборони знешкодили різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих", — пояснив він.

У поліції Київської області повідомили про пошкодження приватного будинку під час нічної атаки 10 листопада.

"Сьогодні, 10 листопада, окупанти вчергове атакували Київщину. Станом на 10:00 в одному з районів пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, підсобне приміщення та паркан. У будинку виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", — йдеться у повідомленні.

Наслідки нічної атаки РФ на Київщині Фото: facebook Поліція Київської області Обстріл Київщини Фото: facebook Поліція Київської області

Удари по Харківській області

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, розповів, що, крім Харкова, ворог удари по Чугуївській громаді близько 00:37. У результаті падіння уламків "Шахеда" було пошкоджено підʼїзд чотириповерхової житлової будівлі, горіли три автомобілі.

"Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів. Дві людини отримали гострі реакції на стрес", — сказав Олег Синєгубов.

О 02:33 противник завдав повторного влучання, горіло дві квартири. Частково пошкоджено чотириповерховий житловий будинок, постраждали 36-річний чоловік та 40-річна жінка.

Також ввечері 9 листопада о 22:17 відбулося влучання в землю в Харкові.

"Пошкоджено скління вікон магазину та двох багатоповерхових житлових будинків. Постраждала жінка 64 років", — додав керівник ОВА.

Близько 09:40 10 листопада Синєгубов заявив про влучання в Київському районі Харкова

Робота ППО в Сумській області під час атаки БПЛА по Україні

У Сумській ОВА повідомили, що над регіоном зенітники знищили шість дронів типу "Шахед".

"Дякуємо підрозділами ППО Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ за злагоджену роботу, захист і збережені життя", — йдеться у повідомленні.

Зенітник, який знищує ворожі БПЛА Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Атака в Хмельницькій області: що відомо

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що вночі силами ППО під час атаки БПЛА по Україні було знищено пʼять російських дронів типу "Шахед". Вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна житлового будинку, тоді як звернень щодо загиблих чи травмованих не надходило.

Миколаївська ОВА: робота ППО

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в ніч на 10 листопада сили та засоби ППО знищили в регіоні один дрон типу "Шахед".

Удар по Запорізькій області

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що в результаті ворожої атаки на Запорізький район поранення отримала 58-річна жінка. За його словами, за добу надійшло 23 повідомлення щодо руйнування житлових будинків та обʼєктів інфраструктури.

Наслідки атаки РФ по Запорізькій області Фото: Іван Федоров

Нагадаємо, 8 листопада військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів Фокусу, що ЗС РФ готуються до масованої атаки. Зокрема, вона можлива в той час, коли трішки похолоднішає.

Вночі 9 листопада відбулася атака БПЛА по Україні. Так епіцентром удару стала Одеська область.